Назван полезный в борьбе с коронавирусом напиток

Чаи на основе шалфея и периллы обладают мощным противовирусным эффектом, способным подавлять активность коронавируса нового типа. К такому выводу в ходе исследования пришли немецкие ученые из Института вирусологии Университетской клиники Эссена, сообщает РИА «Новости»
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В ходе работы вирусологи инкубировали инфицированные коронавирусом клетки с травяными чаями из шалфея, периллы и кориандра. При их приготовлении они сначала доводили напитки до кипения, а затем настаивали их на протяжении двух часов при температуре воды 60 градусов, чтобы обеспечить максимальное насыщение травяными компонентами.
В итоге специалисты заметиили, что даже кратковременного принятия периллы и шалфея оказалось достаточно, чтобы значительно подавить воспроизводство вируса, — такой результат наблюдался уже после 30-минутной обработки клеток.
При этом, по их словам, лечебный эффект достигается не за счет общего противовирусного эффекта, поскольку эти же отвары не оказали аналогичного эффекта на вирус простого герпеса. Ученые пришли к выводу, что такие чаи, предположительно, можно применять для предупреждения COVID-19, но эту информацию еще предстоит оценить другим исследователям.