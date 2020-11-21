Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Назван напиток, помогающий бороться с новым коронавирусом

Парламентская газетаиещё 7
34 минуты назад
Чаи на основе шалфея и периллы обладают мощным противовирусным эффектом, способным подавлять активность коронавируса нового типа. К такому выводу в ходе исследования пришли немецкие ученые из Института вирусологии Университетской клиники Эссена, сообщает РИА «Новости».
Назван полезный в борьбе с коронавирусом напиток
Фото: PIXABAY.COMPIXABAY.COM
В ходе работы вирусологи инкубировали инфицированные коронавирусом клетки с травяными чаями из шалфея, периллы и кориандра. При их приготовлении они сначала доводили напитки до кипения, а затем настаивали их на протяжении двух часов при температуре воды 60 градусов, чтобы обеспечить максимальное насыщение травяными компонентами.
В итоге специалисты заметиили, что даже кратковременного принятия периллы и шалфея оказалось достаточно, чтобы значительно подавить воспроизводство вируса, — такой результат наблюдался уже после 30-минутной обработки клеток.
При этом, по их словам, лечебный эффект достигается не за счет общего противовирусного эффекта, поскольку эти же отвары не оказали аналогичного эффекта на вирус простого герпеса. Ученые пришли к выводу, что такие чаи, предположительно, можно применять для предупреждения COVID-19, но эту информацию еще предстоит оценить другим исследователям.
Наука и техника,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители