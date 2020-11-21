Назван полезный в борьбе с коронавирусом напиток

Чаи на основе шалфея и периллы обладают мощным противовирусным эффектом, способным подавлять активность коронавируса нового типа. К такому выводу в ходе исследования пришли немецкие ученые из Института вирусологии Университетской клиники Эссена, сообщает РИА «Новости»

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В ходе работы вирусологи инкубировали инфицированные коронавирусом клетки с травяными чаями из шалфея, периллы и кориандра. При их приготовлении они сначала доводили напитки до кипения, а затем настаивали их на протяжении двух часов при температуре воды 60 градусов, чтобы обеспечить максимальное насыщение травяными компонентами.

В итоге специалисты заметиили, что даже кратковременного принятия периллы и шалфея оказалось достаточно, чтобы значительно подавить воспроизводство вируса, — такой результат наблюдался уже после 30-минутной обработки клеток.