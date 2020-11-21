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В NASA опубликовали звуки космоса, которые «слышит» марсоход 

Профиль и ещё 5 9 минут назад
Опубликованы звуки космоса, которые «слышит» марсоход
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
В космосе звуковым волнам не так просто распространяться, однако они могут проходить сквозь твердые объекты. Когда эти механические колебания регистрируются, они иногда превращаются в электрический сигнал. Это напоминает прослушивание музыки через сломанные наушники: если провод случайно задеть или ударить обо что-то, этот скрипучий звук и будет услышан.
Марсоход Perseverance находится в космосе на пути к Красной планете. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало на своем сайте запись звуков, которые ровер «слышит», путешествуя по межпланетному пространству.
Аудиофайл был записан 19 октября во время проверки системы камеры и микрофона в полете. Во время полета марсоход неактивен, его лишь иногда дистанционно включают, чтобы удостовериться в том, что все системы в норме. Звуковые данные помогут позже ученым определять, исправен ли марсоход — микрофоны нужны NASA, чтобы контролировать работу механизмов ровера.
Напомним, Perseverance стартовал 30 июля, а прибудет он на Марс, предположительно, в феврале. Марсоход будет заниматься поиском следов жизни на планете, он окажется в районе кратера Езеро, где, как полагают ученые, раньше находился водоем. Ровер оснащен буром и другими устройствами, которые необходимы для изучения почвы.
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Наука и техника , Жизнь на Марсе , NASA
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