Опубликованы звуки космоса, которые «слышит» марсоход

В космосе звуковым волнам не так просто распространяться, однако они могут проходить сквозь твердые объекты. Когда эти механические колебания регистрируются, они иногда превращаются в электрический сигнал. Это напоминает прослушивание музыки через сломанные наушники: если провод случайно задеть или ударить обо что-то, этот скрипучий звук и будет услышан.

Марсоход Perseverance находится в космосе на пути к Красной планете. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) опубликовало на своем сайте запись звуков, которые ровер «слышит», путешествуя по межпланетному пространству.

Аудиофайл был записан 19 октября во время проверки системы камеры и микрофона в полете. Во время полета марсоход неактивен, его лишь иногда дистанционно включают, чтобы удостовериться в том, что все системы в норме. Звуковые данные помогут позже ученым определять, исправен ли марсоход — микрофоны нужны NASA, чтобы контролировать работу механизмов ровера.