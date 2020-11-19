Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Новая заплатка не помогла устранить утечку воздуха на МКС 

Мир24 25 минут назад
Очередная заплатка, которой экипаж Международной космической станции заклеил трещину в российском модуле «Звезда», не помогла устранить утечку воздуха, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию NASA.
Накануне космонавт Сергей Рыжиков заделал трещину заплаткой, сделанной из резины и алюминиевой фольги. В среду экипаж закрыл люк в промежуточную камеру модуля «Звезда», где находится трещина, чтобы проверить герметичность. В ночь на четверг люк был снова открыт. По словам Рыжикова, давление в «протекающем» отсеке упало с 736 до 685 миллиметров ртутного столба.
Космонавты потеряли деталь в космосе
Утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. Год спустя, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж решил закрыть люки в модулях МКС для проверки их герметичности. На это время он был изолирован в российском сегменте станции.
Вскоре было установлено место утечки: отверстие толщиной с волос и длиной 4,5 сантиметра находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой — гибким диском из резины и алюминиевой фольги.
Трещина не угрожает МКС и экипажу. В феврале на станцию доставят азот для пополнения атмосферы МКС и средства для окончательной герметизации трещины.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
Мир24: последние новости
Эксперты по кибербезопасности назвали худшие пароли года Эксперты по кибербезопасности назвали худшие пароли года Названа продолжительность сна, продлевающая жизнь Названа продолжительность сна, продлевающая жизнь Перечислены опасные последствия легкой формы COVID-19 Перечислены опасные последствия легкой формы COVID-19
Комментарии 15
Наука и техника , Видео , Анатолий Иванишин , Виктор Гловер , Кэтлин Рубинс , Майкл Хопкинс , Соити Ногути , Иван Вагнер , Сергей Рыжиков , NASA , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео ареста убившей своих детей москвички
00:22
Опубликовано видео ареста убившей своих детей москвички
Происшествия Криминал
Въехавшее в толпу протестантов авто в Ереване попало на видео
00:19
Въехавшее в толпу протестантов авто в Ереване попало на видео
Происшествия В мире
Момент крушения поезда под Владимиром попал на видео
00:40
Момент крушения поезда под Владимиром попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нападения больной лисы на школьницу в РФ
00:13
Опубликовано видео нападения больной лисы на школьницу в РФ
Происшествия
Открывший огонь из автомата в кафе ставрополец попал на видео
00:28
Открывший огонь из автомата в кафе ставрополец попал на видео
Происшествия
Пассажиры в гневе избили таксиста за отказ везти их
01:00
Пассажиры в гневе избили таксиста за отказ везти их
Происшествия
Появилось видео испытаний «уничтожителя» российских ракет в США
03:19
Появилось видео испытаний «уничтожителя» российских ракет в США
Армия Оружие
Подравшийся с пассажиром водитель автобуса попал на видео
01:26
Подравшийся с пассажиром водитель автобуса попал на видео
Происшествия
Момент падения бетонной плиты на машину попал на видео
00:24
Момент падения бетонной плиты на машину попал на видео
Происшествия
Мальчик, живущий с бомжами в лесу, попал на видео
01:07
Мальчик, живущий с бомжами в лесу, попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение