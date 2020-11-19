Очередная заплатка, которой экипаж Международной космической станции заклеил трещину в российском модуле «Звезда», не помогла устранить утечку воздуха, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию NASA

Накануне космонавт Сергей Рыжиков заделал трещину заплаткой, сделанной из резины и алюминиевой фольги. В среду экипаж закрыл люк в промежуточную камеру модуля «Звезда», где находится трещина, чтобы проверить герметичность. В ночь на четверг люк был снова открыт. По словам Рыжикова, давление в «протекающем» отсеке упало с 736 до 685 миллиметров ртутного столба.

Утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. Год спустя, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж решил закрыть люки в модулях МКС для проверки их герметичности. На это время он был изолирован в российском сегменте станции.

Вскоре было установлено место утечки: отверстие толщиной с волос и длиной 4,5 сантиметра находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Космонавты Анатолий Иванишин Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой — гибким диском из резины и алюминиевой фольги.

Трещина не угрожает МКС и экипажу. В феврале на станцию доставят азот для пополнения атмосферы МКС и средства для окончательной герметизации трещины.