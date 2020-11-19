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«Покорми меня»: инженер Amazon создал переводчик с кошачьего

Газета.Ru
16 минут назад
Приложение MeowTalk может переводить кошачье мяуканье - созданный разработчиком голосового помощника Alexa сервис пока имеет ограниченный запас слов и находится на ранней стадии разработки, однако пользователи могут самостоятельно пополнить базу данных и улучшить работу приложения. Пока некоторые эксперты считают, что корректно перевести мяуканье невозможно, футурологи говорят о том, что в ближайшие десять лет может появится технология, которая будет переводить звуки домашних питомцев на человеческий язык.
«Покорми меня»: создан переводчик с кошачьего
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Инженер голосового ассистента Alexa от Amazon создал приложение MeowTalk, которое может перевести мяуканье домашнего любимца, сообщает «Би-би-си».
Сервис записывает звук, издаваемый кошкой, а затем пытается определить его значение. В настоящий момент в базе данных приложения есть 13 переводов кошачьих фраз, среди которых «я злюсь», «покорми меня» и «оставь меня в покое».
Между тем, исследования показывают, что у кошек, в отличии от людей, нет своего общего языка. Мяуканье каждой кошки уникально и адаптировано под своего хозяина. Таким образом, приложение создает для каждого профиля кошки свою базу данных, куда пользователь сможет заносить свои собственные переводы для улучшения работы приложения.
Записывая и помечая звуки, искусственный интеллект может лучше понимать других котов. Чем больше приложение используется, тем лучше оно распознает кошачью «речь».
Конечная цель проекта заключается в разработке специального смарт-ошейника, сообщил один из руководителей технической программы группы разработчиков приложения Хавьер Санчес. Технология позволит мгновенно распознавать мяуканье, а через динамик ошейника можно будет услышать перевод.
Санчес считает, что в период социального дистанцирования и карантина это особенно важно. Человек, который сидит дома со своей кошкой, с помощью этого приложения сможет понимать ее и создать сильную связь с питомцем.
Приложение находится в бесплатном доступе в магазинах Google Play и App Store. Однако из-за того, что приложение пока находится только на ранней стадии разработки, пользователи жалуются на ошибки в его работе.
Так, юзеры отметили, что в 90% случаев приложение выдает перевод «Я тебя люблю».
«Приятно думать, что мои кошки так сильно меня любят. Я поймал одну из них во время игры и они шипела и рычала, но приложение сказало, что кошка любит меня», — написал один из рецензентов.
Другие пользователи отметили, что концепция очень интересная и выразили надежду, что когда-нибудь приложение может более точно определять перевод кошачьего «мяу».
В политике конфиденциальности MeowTalk сказано, что приложение находится на раннем этапе разработки и, если пользователь беспокоится о сохранении своей конфиденциальности, то ему следует удалить приложение и загрузить его только после того, как MeowTalk будет соответствовать законодательству ЕС.
Анита Хелси, специалист по кошачьему поведению, считает, что люди никогда не смогут перевести кошачье мяуканье в человеческую речь.
«Все, что мы можем делать, это развлекаться, используя приложения-переводчики, и думать, что кошки могут нам что-то сказать», — заявила Хелси.
Между тем футурологи считают, что примерно через десять лет может появиться технология, которая поможет нам понимать своих питомцев. Так, об этом заявил Уильям Хайем в 2017 году. Хаейм ссылался на исследования Кона Слободчикоффа из Университета Северной Аризоны, который в течение 30 лет изучал поведение луговых собачек и выяснил, что у них есть «сложная система коммуникации, которая обладает всеми признаками языка».
Ученый уверен, что у других животных тоже есть такие системы языка, и теперь он пытается собрать средства на создание полноценного переводчика для собак и кошек.
Наука и техника,Статьи,Хавьер Санчес,Amazon,Google,ЕС,BBC News,
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