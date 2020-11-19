«Покорми меня»: создан переводчик с кошачьего

Приложение MeowTalk может переводить кошачье мяуканье - созданный разработчиком голосового помощника Alexa сервис пока имеет ограниченный запас слов и находится на ранней стадии разработки, однако пользователи могут самостоятельно пополнить базу данных и улучшить работу приложения. Пока некоторые эксперты считают, что корректно перевести мяуканье невозможно, футурологи говорят о том, что в ближайшие десять лет может появится технология, которая будет переводить звуки домашних питомцев на человеческий язык.
Инженер голосового ассистента Alexa от Amazon
создал приложение MeowTalk, которое может перевести мяуканье домашнего любимца, сообщает «Би-би-си».
Сервис записывает звук, издаваемый кошкой, а затем пытается определить его значение. В настоящий момент в базе данных приложения есть 13 переводов кошачьих фраз, среди которых «я злюсь», «покорми меня» и «оставь меня в покое».
Между тем, исследования показывают, что у кошек, в отличии от людей, нет своего общего языка. Мяуканье каждой кошки уникально и адаптировано под своего хозяина. Таким образом, приложение создает для каждого профиля кошки свою базу данных, куда пользователь сможет заносить свои собственные переводы для улучшения работы приложения.
Записывая и помечая звуки, искусственный интеллект может лучше понимать других котов. Чем больше приложение используется, тем лучше оно распознает кошачью «речь».
Конечная цель проекта заключается в разработке специального смарт-ошейника, сообщил один из руководителей технической программы группы разработчиков приложения Хавьер Санчес
. Технология позволит мгновенно распознавать мяуканье, а через динамик ошейника можно будет услышать перевод.
Санчес считает, что в период социального дистанцирования и карантина это особенно важно. Человек, который сидит дома со своей кошкой, с помощью этого приложения сможет понимать ее и создать сильную связь с питомцем.
Приложение находится в бесплатном доступе в магазинах Google
Play и App Store. Однако из-за того, что приложение пока находится только на ранней стадии разработки, пользователи жалуются на ошибки в его работе.
Так, юзеры отметили, что в 90% случаев приложение выдает перевод «Я тебя люблю».
«Приятно думать, что мои кошки так сильно меня любят. Я поймал одну из них во время игры и они шипела и рычала, но приложение сказало, что кошка любит меня», — написал один из рецензентов.
Другие пользователи отметили, что концепция очень интересная и выразили надежду, что когда-нибудь приложение может более точно определять перевод кошачьего «мяу».
В политике конфиденциальности MeowTalk сказано, что приложение находится на раннем этапе разработки и, если пользователь беспокоится о сохранении своей конфиденциальности, то ему следует удалить приложение и загрузить его только после того, как MeowTalk будет соответствовать законодательству ЕС
.
Анита Хелси, специалист по кошачьему поведению, считает, что люди никогда не смогут перевести кошачье мяуканье в человеческую речь.
«Все, что мы можем делать, это развлекаться, используя приложения-переводчики, и думать, что кошки могут нам что-то сказать», — заявила Хелси.
Между тем футурологи считают, что примерно через десять лет может появиться технология, которая поможет нам понимать своих питомцев. Так, об этом заявил Уильям Хайем в 2017 году. Хаейм ссылался на исследования Кона Слободчикоффа из Университета Северной Аризоны, который в течение 30 лет изучал поведение луговых собачек и выяснил, что у них есть «сложная система коммуникации, которая обладает всеми признаками языка».
Ученый уверен, что у других животных тоже есть такие системы языка, и теперь он пытается собрать средства на создание полноценного переводчика для собак и кошек.