В нефти нашли опасную угрозу для человечества

Помимо возбудителя возбудителя герпеса, в сырой нефти было найдено множество древних вирусов, способных выжить в течение миллионов лет в нефтяных скважинах. Об этом сообщило издание "Ридус" со ссылкой на исследование, опубликованное китайскими учеными в издании Microorganisms.

Так, согласно данным этого исследования, миллилитр нефти содержит примерно 400 миллионов вирусных частиц, концентрация которых выше, чем в окружающей среде: почве или пресной воде. Изучение их генома показало, что многие виды являются "фагами" — "убийцами" бактерий. Ученые сравнили обнаруженные вирусы с данными международной вирусной базы и поняли, что примерно для половины из них не существует аналогов.

Отмечается, что специалисты уже знали, что бактерии могут выжить в нефти, однако открытие присутствия в ней вирусов произошло совсем недавно. Как говорят китайские эксперты, "никто до сегодняшнего дня не осознавал разнообразия и количества вирусных форм жизни в ископаемом топливе. Многие из обнаруженных видов даже неизвестны науке". Теперь ученые пытаются узнать больше об их поведении и о том, представляют ли они опасность для людей.

Можно представить, какие последствия для экологии может вызывать разлив сырой нефти. Теперь экспертам предстоит оценить еще и риск воздействия на живые существа находящихся в них вирусов. В мировом исследовательском сообществе растет беспокойство по поводу того, что массовое таяние льда в полярных районах и высокогорьях из-за изменения климата приведет к проникновению в окружающую среду древних микроорганизмов. Некоторые из них могут быть старше вида homo sapiens. Люди еще не сталкивались с ними, и у нас может не быть иммунитета против этой опасности. "Пришельцы" могут погубить человечество, как это произошло с туземцами, которых путешественники заражали "европейскими" болезнями.

Китайские ученые, однако, считают, что большинство вирусов достаточно безвредны, а некоторые даже полезны. К тому же, заразиться ими через очищенные продукты, например, бензин, минимальна.