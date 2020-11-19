Apple заплатит за замедление работы iPhone

Apple выплатит в США $113 млн по иску о замедленной работе старых iPhone после обновления операционной системы, сообщает "Коммерсантъ". Корпорация уже заплатила $500 млн в качестве компенсации владельцам старых смартфонов, однако наличие злоупотреблений не признала.

"Компания должна прекратить манипулировать потребителями и рассказать им всю правду о своих методах работы и продукции. Я обязуюсь привлечь к ответственности эти технологические компании-гиганты, если они скрывают правду от своих пользователей", — рассказал генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович.

Решение о дополнительных выплатах было принято генеральными прокурорами 34 американских штатов. Apple отказалась комментировать вердикт.

Спор с Apple длился с 2017 года. Тогда владельцы iPhone 6, 6s, 7, SE и линейки Plus заметили, что их смартфоны стали работать медленнее после обновления iOS. Apple признала, что замедлила работу старых моделей iPhone, однако обосновала это снижением нагрузки на батарею и продлением срока службы смартфона.

В 2018 году в Италии компанию оштрафовали на 10 млн евро после того, как пользователи пожаловались, что обновления Apple сокращает время работы старых моделей смартфонов и их функциональность, из-за чего они вынуждены покупать новые аппараты.