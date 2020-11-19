Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик

Законопроект об ограничении доступа к интернет-платформам, допускающим цензуру в отношении российских СМИ, дает Роскомнадзору право замедлять трафик таких ресурсов. Об этом в четверг ТАСС сообщил один из авторов документа, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
"Ограничение доступа, под которое попадает и замедление трафика, предусмотрено в качестве крайнего аргумента против вопиющей дискриминации российских СМИ на зарубежных платформах. Сам я всегда был сторонником мягкой силы и противником блокировок, но в запасе у государства всегда должен быть жесткий вариант для особо злостных нарушителей закона. Реализовывать эту норму будет, естественно, Роскомнадзор", — сказал Горелкин.
Ранее парламентарий уточнял, что под действие законопроекта подпадают крупнейшие интернет-ресурсы — YouTube, Facebook и Twitter. По его словам, для платформ-нарушителей будут введены штрафы до 3 млн рублей, соответствующие поправки в КоАП внесут в Госдуму позднее.
19 ноября группа депутатов Госдумы и сенатор Алексей Пушков внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект о возможности Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Законопроект вводит статус "владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Генеральный прокурор по согласованию с МИД России может присвоить такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ. Роскомнадзор может получить право частично или полностью ограничивать доступ к таким ресурсам.