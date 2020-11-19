Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик

"Ограничение доступа, под которое попадает и замедление трафика, предусмотрено в качестве крайнего аргумента против вопиющей дискриминации российских СМИ на зарубежных платформах. Сам я всегда был сторонником мягкой силы и противником блокировок, но в запасе у государства всегда должен быть жесткий вариант для особо злостных нарушителей закона. Реализовывать эту норму будет, естественно, Роскомнадзор", — сказал Горелкин.