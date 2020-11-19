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Провал экипажа России на МКС попал на видео 

Вадим Дроздов 39 минут назад
Российский экипаж на Международной космической станции не смог выполнить главную задачу выхода в открытый космос — ремонт модуля "Заря". Ремонт выполняли космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Сверчков. В планах была замена системы терморегулирования модуля. Космонавты не смогли открыть люк, в котором лежала новая панель, и вернули старую деталь на место. Из-за этой осечки отложена подготовка к стыковке с новым российским модулем "Наука". Теперь следующий выход в открытый космос планируется только в феврале 2021 года. Модуль "Наука" должен стать одним из самых больших модулей на всей Международной космической станции.
Наука и техника , Видео , Сергей Рыжиков
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