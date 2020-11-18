Российские космонавты не выполнили задачу

"Два космонавта не смогли открыть гермоконтейнер, в котором находится сменный регулятор расхода жидкости, из-за слишком тугого болта. Поэтому из ЦУПа их проинструктировали прервать задачу, они возвращают контейнер назад в [стыковочный отсек модуля] "Поиск", — отметил комментатор во время трансляции.