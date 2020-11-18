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Космонавты не смогли заменить элемент системы терморегулирования модуля «Заря» 

ТАСС 51 минуту назад
Российские космонавты не выполнили задачу
Фото: Public domain/Wikimedia Commons
Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков не смогли заменить панель регуляторов расхода жидкости системы терморегулирования во время выхода в открытый космос. Это следует из переговоров, транслируемых на сайте NASA.

"Два космонавта не смогли открыть гермоконтейнер, в котором находится сменный регулятор расхода жидкости, из-за слишком тугого болта. Поэтому из ЦУПа их проинструктировали прервать задачу, они возвращают контейнер назад в [стыковочный отсек модуля] "Поиск", — отметил комментатор во время трансляции.

По его словам, в модуле "Заря" оставили старую панель, которая до сих пор рабочая.
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Наука и техника , Сергей Рыжиков
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