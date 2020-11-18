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В 2021 году Россия для Великобритании запустит 10 ракет «Союз» 

Lenta.ru 1 час назад
РФ запустит для Великобритании 10 ракет «Союз»
Фото: Роскосмос
В 2021 году в интересах британской компании OneWeb будет запущено от восьми до десяти средних ракет «Союз», сообщает РИА Новости, ссылаясь на «Главкосмос».
Согласно агентству, об этом российской компании заявил европейский пусковой оператор Arianespace. Старты планируется проводить с космодромов Байконур (Казахстан), Восточный (Россия) и Куру (Французская Гвиана).
В июле 2019 года замминистра связи Олег Иванов заявил, что Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отказала британской глобальной системе широкополосного спутникового интернета OneWeb в частотах для работы в России.
В мае того же года «Интерфакс», ссылаясь на данные, размещенные в собственной системе «СПАРК-Маркетинг», сообщил, что легкая ракета «Ангара-1.2» дороже средних носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» почти в полтора раза (на 700 миллионов рублей).
В рамках проекта OneWeb в июне 2015 года «Роскосмос» заключил контракт с европейским космическим перевозчиком Arianspace, предусматривающим доставку космических аппаратов спутниковой связи на орбиту при помощи ракет «Союз-2».
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Комментарии
Наука и техника , Олег Иванов , Arianespace , Роскосмос , OneWeb , РИА Новости , Интерфакс , Байконур , Великобритания , Гвиана
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