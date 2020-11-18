YouTube ввел новый вид рекламы 

О нововведении хостинг рассказал в официальном блоге. Аудиореклама будет включаться в роликах с неподвижным изображением или простой анимацией и позволит рекламодателям адаптироваться под аудиторию, которая предпочитает больше слушать, чем смотреть. Реклама получит распространение среди пользователей, которые предпочитают слушать подкасты или аудио без включения дисплея устройства.

В YouTube отметили, что на данный момент более 50 процентов зарегистрированных пользователей потребляют на видеохостинге более 10 минут музыкального контента в день, поэтому аудиореклама должна стать новым решением для брендов, которые хотят повысить свою узнаваемость через YouTube.

Дополнительно хостинг запускает музыкальные лайн-апы: тематические или жанровые подборки из музыкальных каналов. Так, например, рекламодатель, который заинтересован в том, чтобы продвигать спортивные товары, сможет распространять рекламу на фитнес-подборку.

Пока что инструмент доступен в бета-версии для рекламодателей со всем стандартным для видеорекламы функционалом: таргетинг, система Brand Lift, с помощью которой можно измерить эффективность продвижения и другие возможности. YouTube рекомендует использовать в аудиорекламе дружелюбный искренний голос и креативные звуковые решения. Пользователи смогут избавиться от рекламы через оформление подписки на YouTube Premium.