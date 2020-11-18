Гравитационные линзы показали, как расширяется Вселенная 

Физик из Лейденского университета использовал эффект гравитационной линзы для создания альтернативного метода измерения скорости расширения Вселенной.

Уже почти сто лет астрономы знают о том, что Вселенная расширяется. Ученые заметили, что свет от далеких галактик имеет большую длину волны, чем у галактик, которые расположены ближе к нашей. Это называется эффектом Допплера. С помощью этого эффекта можно рассчитать, с какой скоростью удаляются друг от друга галактики во Вселенной.

Однако два самых достоверных метода измерения скорости, с которой расширяется Вселенная, дают сильно отличающиеся результаты. Метод, основанный на измерении яркости так называемых стандартных свеч — ярких звезд с известной светимостью — дает значение расширения Вселенной или постоянной Хаббла в 73 км/с. Другой метод, в основе которого лежит анализ реликтового излучения, возникшего на первых этапах формирования Вселенной, дает другую величину — 67 км/с.

Теперь Дэвид Харви из Лейденского университета придумал третий независимый способ вычисления скорости расширения Вселенной. Для этого он взял за основу эффект гравитационного линзирования, который был открыт Альбертом Эйнштейном . Такой метод вычисления постоянной Хаббла предложил норвежский астрофизик Сюр Рефсдал в 1964 году. Когда линзирующая галактика немного смещена относительно центра наблюдаемого объекта, путь света через один ее край получается длиннее, чем через другой. Это значит, что один путь занимает у света больше времени, чем другой. Поэтому, если в центре наблюдаемой галактики квазар изменит свою яркость, свет с разных концов линзы придет через разные промежутки времени. Такая задержка может составить несколько недель и даже месяцев.

В рамках проекта HoliCOW астрономы использовали шесть гравитационных линз, благодаря которым получили значение постоянной Хаббла в 73 км/с. Однако точности таких измерений недостаточно. В новой работе ученый предложил новую методику расчета, которая позволит вычислить скорость расширения Вселенной с погрешностью всего в 2%. Правда, для этого потребуется проанализировать более 1000 гравитационных линз. Созданный физиком алгоритм сможет справиться с этим, если ученым удастся собрать необходимые данные.