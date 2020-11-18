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Раскрыты правила ускорения ПК на Windows 

Lenta.ru 56 минут назад
Раскрыты правила ускорения ПК на Windows
Фото: globallookpress.com
Для ускорения работы компьютера нужно удалить лишние программы и изменить параметры запуска системы. Об этом сообщается в материале на сайте издания Business Insider.
По словам авторов, зачастую компьютеры под управлением Windows тормозят из-за большого количества бесполезных приложений и неправильных настроек. В первую очередь специалисты рекомендовали сократить список программ, которые открываются вместе с запуском системы. Для этого нужно открыть «Диспетчер задач» и остановить автозагрузку некоторых приложений в соответствующем разделе. Далее авторы посоветовали удалить все программы, которые пользователь запускает время от времени, и провести полноценное сканирование ПК на предмет нахождения вирусов.
Большое значение имеет визуальное оформление системы. В связи с этим журналисты рекомендовали зайти в расширенные настройки Windows и отключить большую часть спецэффектов. Также для ускорения компьютера советуют отключить эффект прозрачности окон, данный параметр находится в разделе «Персонализация» основных настроек системы. Одним из правил увеличения производительности ПК назвали привычку регулярно обновлять компьютер до актуальных версий Windows, которые содержат в себе исправления ошибок.
Журналисты отметили, что по умолчанию многие компьютеры находятся в режиме сбалансированной работы — это необходимо для сохранения заряда аккумулятора устройства. Если данный параметр неактуален, его можно отключить в разделе «Параметры электропитания» настроек Windows, выбрав пункт «Высокая производительность».
В заключение авторы рекомендовали совершить апгрейд компьютера. В первую очередь журналисты посоветовали расширить объем оперативной памяти и установить SSD-накопитель вместо менее быстрого жесткого диска.
В начале ноября специалисты Business Insider рассказали, как ускорить работу компьютера. В частности, эксперты издания отметили, что устройства могут тормозить из-за браузеров, на которых открыто большое количество вкладок, и наличия вирусов. Также журналисты рекомендовали как можно чаще перезагружать компьютер, а не оставлять его в спящем режиме.
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