Раскрыты правила ускорения ПК на Windows 

Для ускорения работы компьютера нужно удалить лишние программы и изменить параметры запуска системы. Об этом сообщается в материале на сайте издания Business Insider.

По словам авторов, зачастую компьютеры под управлением Windows тормозят из-за большого количества бесполезных приложений и неправильных настроек. В первую очередь специалисты рекомендовали сократить список программ, которые открываются вместе с запуском системы. Для этого нужно открыть «Диспетчер задач» и остановить автозагрузку некоторых приложений в соответствующем разделе. Далее авторы посоветовали удалить все программы, которые пользователь запускает время от времени, и провести полноценное сканирование ПК на предмет нахождения вирусов.

Большое значение имеет визуальное оформление системы. В связи с этим журналисты рекомендовали зайти в расширенные настройки Windows и отключить большую часть спецэффектов. Также для ускорения компьютера советуют отключить эффект прозрачности окон, данный параметр находится в разделе «Персонализация» основных настроек системы. Одним из правил увеличения производительности ПК назвали привычку регулярно обновлять компьютер до актуальных версий Windows, которые содержат в себе исправления ошибок.

Журналисты отметили, что по умолчанию многие компьютеры находятся в режиме сбалансированной работы — это необходимо для сохранения заряда аккумулятора устройства. Если данный параметр неактуален, его можно отключить в разделе «Параметры электропитания» настроек Windows, выбрав пункт «Высокая производительность».

В заключение авторы рекомендовали совершить апгрейд компьютера. В первую очередь журналисты посоветовали расширить объем оперативной памяти и установить SSD-накопитель вместо менее быстрого жесткого диска.