Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

СберМобайл запустил виртуальную сим-карту 

Артём Кульша 1 час назад
СберМобайл запустил виртуальную сим-карту
Фото: ТАСС
Виртуальный оператор связи СберМобайл запустил виртуальную сим-карту eSIM. Об этом сообщает SberPress.
СберМобайл, как сообщал «Рамблер», входит в экосистему Сбера. eSIM — чип, встроенный в ряд моделей смартфонов. Сегодня СберМобайл запустил виртуальную сим-карту. Первые 10 тысяч пользователей в 68 регионах России уже могут оформить и использовать ее в онлайн-режиме в мобильной версии СберБанк Онлайн. На сайте СберМобайл приведен список работающих с eSIM устройств.

«Мы строим нашу экосистему, чтобы предлагать клиентам лучшие сервисы, экономящие их время, силы и деньги. Новая услуга — оформление eSIM в СберБанк Онлайн — полностью отвечает этой цели. Это пример отличной интеграции наших традиционных банковских сервисов и продуктов компаний экосистемы Сбера», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

Виртуальная сим-карта имеет ряд преимуществ перед обычной — может работать одновременно с ней, может быть оформлена в любом количестве, не привязана к определенному оператору связи, оформляется и управляется в приложении СберБанк Онлайн, удобна в использовании, потому что не может потеряться или испортиться.

«Это уникальная реализация технологии eSIM в банковском мобильном приложении, которая позволяет любому клиенту Сбера оформить и настроить виртуальную сим-карту полностью онлайн. Не нужно ездить в офис и подписывать бумажные документы, профиль загружается автоматически — нажатием всего одной кнопки в приложении СберБанк Онлайн. В результате электронные документы о подключении к оператору связи, как и банковские документы, всегда доступны в вашем смартфоне. Перед оформлением и загрузкой профиля клиенты могут выбрать комфортный для себя тариф. Технология позволяет использовать несколько номеров от разных операторов, что упрощает смену тарифов и операторов», — рассказал генеральный директор «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян.

Видео дня. Кто из звезд после развода пустился во все тяжкие
Комментарии
Наука и техника , Лев Хасис , Руслан Гурджиян , Сбербанк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео последствий аварии на западе столицы
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на западе столицы
Новости Москвы Происшествия
Применение водомета против протестующих попало на видео
00:30
Применение водомета против протестующих попало на видео
В мире Происшествия
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
00:14
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
Происшествия
Стычка протестующих с полицией на митинге в центре Киева попала на видео
00:30
Стычка протестующих с полицией на митинге в центре Киева попала на видео
Конфликты Происшествия
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
00:09
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
Происшествия
Таран инкассаторского авто сыном министра попал на видео
00:24
Таран инкассаторского авто сыном министра попал на видео
Происшествия
Появилось видео подушки с миллиардным накоплением жены мэра
00:22
Появилось видео подушки с миллиардным накоплением жены мэра
Происшествия
Появилось видео истребителя для нового авианосца Китая
02:17
Появилось видео истребителя для нового авианосца Китая
Армия
Опубликовано видео ДТП со скорой, пробитой ковшом экскаватора
00:21
Опубликовано видео ДТП со скорой, пробитой ковшом экскаватора
Происшествия
Появилось видео второго убийцы «колбасного короля» в Истре
01:15
Появилось видео второго убийцы «колбасного короля» в Истре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение