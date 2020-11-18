СберМобайл запустил виртуальную сим-карту 

«Это уникальная реализация технологии eSIM в банковском мобильном приложении, которая позволяет любому клиенту Сбера оформить и настроить виртуальную сим-карту полностью онлайн. Не нужно ездить в офис и подписывать бумажные документы, профиль загружается автоматически — нажатием всего одной кнопки в приложении СберБанк Онлайн. В результате электронные документы о подключении к оператору связи, как и банковские документы, всегда доступны в вашем смартфоне. Перед оформлением и загрузкой профиля клиенты могут выбрать комфортный для себя тариф. Технология позволяет использовать несколько номеров от разных операторов, что упрощает смену тарифов и операторов», — рассказал генеральный директор «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян.