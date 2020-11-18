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Геоинженерия не сможет остановить глобальное потепление 

Популярная механика 1 час назад
Геоинженерия не сможет остановить глобальное потепление
Фото: Pixabay
Новое компьютерное моделирование показало, что метод геоинженерии для охлаждения планеты не будет эффективным, если выбросы парниковых газов будут оставаться на текущем уровне.
Несмотря на усилие многих стран в борьбе с изменением климата, достичь углеродной-нейтральности мгновенно и повсеместно не получится. Многие ученые постоянно предлагают новые пути решения проблемы, связанной с выбросами парниковых газов, один из таких методов — геоинженерия.
На данный момент существует множество разнообразных геоинженерных проектов. Один из самых амбициозных и наиболее популярных среди ученых заключается в выбросе специальных твердых частиц в стратосферу для отражения солнечного тепла обратно в космос. Эта идея основана на предыдущих исследованиях, показывающих, что некоторые части Земли становятся холоднее после извержений вулканов из-за выброса пепла в атмосферу. До сих пор этот способ не был протестирован, и некоторые исследователи предполагают, что это может привести к серьезным побочным эффектам.
В рамках нового исследования ученые создали компьютерную модель, чтобы определить, будет ли такой подход работать. Они обнаружили, что такой метод геоинженерии может быть эффективен, но до определенного момента. Если человечество будет продолжать выбрасывать в атмосферу парниковые газы как сегодня, они поднимутся до уровней, которые окажут негативное воздействие на слоисто-кучевые облака, истончив их или уничтожив совсем. Без этого облачного покрова даже специальные охлаждающие частицы в атмосфере не смогут остановить глобальное потепление. Ученые резюмируют, что геоинженерия не сможет стать решением проблемы, однако если человечество постарается снизить эмиссии парниковых газов, геоинженерия может стать помощником в борьбе с изменением климата.
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