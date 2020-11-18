Оказалось, что динозавры процветали до падения астероида 

Новое исследование ученых из Университета Бата и Музея естественной истории показало, что если бы 66 миллионов лет назад на Землю не упал астероид, динозавры могли бы продолжать доминировать на планете.

До столкновения астероида с нашей планетой, динозавры жили на каждом континенте Земли и были доминирующей формой животных. Однако палеобиологи до сих пор спорят о том, сокращалось ли разнообразие динозавров до катастрофы или же животные процветали.

Чтобы ответить на этот вопрос, исследовательская группа проанализировала различные генеалогические древа динозавров и использовала статистическое моделирование для оценки того, была ли способна каждая из основных групп динозавров производить новые виды в те времена.

Результаты, опубликованные в журнале Royal Society Open Science, показали, что динозавры не были в упадке до столкновения с астероидом. Авторы предполагают, что если бы не астероид, динозавры, возможно, продолжали бы оставаться доминирующей группой наземных животных.

Ранее похожие методы использовали другие исследователи, однако, их результаты отличались от выводов новой работы. Авторы последнего исследования объясняют, что все дело в том, что в ходе новой работы в анализ были включены свежие данные о генеалогических деревьях динозавров и более широкий набор их типов, а также был учтен такой параметр, как скорость видообразования.

Первый автор исследования Джо Бонсор сказал: «Предыдущие исследования говорили о том, что динозавры вымерли бы в любом случае, поскольку они находились в упадке к концу мелового периода. Однако расширив набор данных, и включив более поздние родословные динозавров и более широкий набор типов динозавров, мы увидели, что на самом деле это не так».