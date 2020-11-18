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В России создали «нестареющие» серебряные пленки 

Индикатор 1 час назад
В России создали «нестареющие» серебряные пленки
Фото: Pixnio
Российские ученые с помощью запатентованной ими же технологии смогли создать серебряные пленки, свойства которых со временем не только не ухудшаются, но даже становятся лучше. Исследование опубликовано в журнале Coatings.
Серебро и золото — это два материала, которые наиболее востребованы в оптике и плазмонике. Их используют для создания интегральных плазмонных устройств, элементов вычислительных систем и разных функциональных покрытий. Серебро стало востребовано в этих областях благодаря своим физическим свойствам — оно имеет самые низкие оптические потери в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне длин волн. Но у него есть и недостаток. Свойства серебра значительно ухудшаются с течением времени. Но если от этой проблемы избавится, то серебро станет еще более эффективным материалом, поэтому ученые активно работают над вопросом.
Российские ученые из НОЦ «Функциональные Микро/Наносистемы» МГТУ имени Н. Э. Баумана и Института теоретической и прикладной электродинамики РАН исследовали монокристаллические пленки серебра толщиной от 25 до 70 нм, которые были нанесены на кремниевые подложки. Они использовали методы спектроскопической эллипсометрии, сканирующей электронной микроскопии сверхвысокого разрешения и стилусной профилометрии. С их помощью ученые исследовали строение поверхности металла, его кристаллическую структуру и оптические характеристики.
Через 7-19 месяцев пленки начали портиться и на них стали возникать дефекты. При этом ученые не обнаружили в образцах химических связей между серебром и активными элементами, такими как AgCl, Ag2S, Ag2O, Ag2CO3. Это свидетельствовало о том, что причины деградации пленок заключаются не в этом. Главную роль в процессе играет уровень шероховатости металлов, количество дефектов на их поверхности и наличие внутренних остаточных напряжений, которые появились во время роста структуры. Наиболее успешными и стабильными с точки зрения сохранения свойств оказались пленки монокристаллического серебра толщиной 35–50 нм, осажденные по запатентованной в НОЦ ФМН SCULL-технологии. Ученые также доказали, что эти пленки со временем не просто не портятся, по даже становятся лучше и улучшают свою структуру вместе с изменением морфологии поверхности

«SCULL-технология позволяет нам создавать практически структурно идеальные тонкие пленки металлов с шероховатостью поверхности на уровне диаметра атома самого материала — 90-200 пикометров. Такая структура обеспечивает не только уникальные свойства металла, но и его стабильность с течением времени. Нам удалось справиться с одним из недостатков серебра — быстрым "старением", а значит, повернуть время вспять и создать сверхкачественный материал для применения в области нанофотоники, оптики, квантовых вычислений и коммуникаций», — отметил один из исследователей, директор НОЦ ФМН Илья Родионов.

Результаты исследования позволяют ученым предложить способ изменения характеристик металлических тонких пленок, который связан с распределением внутренних напряжений и склонностью серебряных слоев к несмачиванию поверхности и образованию капель.
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Наука и техника , Илья Родионов , РАН
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