Назван вред металлических чехлов для смартфонов 

Изготовленные из металла аксессуары могут навредить работе смартфонов. Об этом заявил топ-менеджер Huawei Брюс Ли (Bruce Lee), сообщает издание GizmoChina со ссылкой на соцсети предпринимателя.

Отвечая на вопрос владельцев нового флагмана Huawei Mate 40 Pro, можно ли использовать металлические чехлы для защиты смартфона, Брюс Ли отметил, что подобные аксессуары могут помешать работе аппарата. По словам топ-менеджера китайской компании, металл может создать дополнительные помехи при приеме сигнала сотовой связи и модуля GPS. В этом случае аппарат будет использовать дополнительные ресурсы, чтобы усилить сигнал и компенсировать помехи, что негативно скажется на автономности устройства. Также может пострадать точность определения геолокации.

Журналисты издания назвали самые подходящие, по их мнению, аксессуары для смартфонов. В частности, авторы считают лучшими материалами для чехлов кожу, ткань и пластик. «Однако во многих чехлах есть вставки из металла — для создания дополнительной прочности», — говорится в материале.