Специалисты из Тулейнского университета в Новом Орлеане (США) выяснили, сколько часов нужно спать человеку, чтобы максимально продлить свою жизнь. Об этом сообщает Express.

Оказалось, что правильный режим сна снижает риск сердечных заболеваний. Чтобы выяснить это, ученые провели масштабную работу.

В наблюдениях приняли участие чуть более 408 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. Среди них были люди с сердечными заболеваниями — 5221 человек. У них были не только проблемы с сердцем, но и со сном: кого-то мучила бессонница, другие не выспались из-за собственного храпа, а кто-то спал слишком мало.

Ученые считают, чтобы продлить жить, необходимо спать от семи до восьми часов каждый день. Именно такая продолжительность сна благоприятно влияет на работу всех систем в организме, особенно сердца.