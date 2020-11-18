Даны два прогноза окончания пандемии коронавируса

«Оптимистический прогноз — осень следующего года, пессимистический — осень 2022 года. Все будет зависеть от того, успеют ли произвести столько вакцин, чтобы хватило привить минимум 75 процентов населения земного шара. Конечно, в отдельных странах эпидемия может закончиться раньше. Но для этого там нужно будет вакцинировать не 75 процентов населения, а, наверное, процентов 90, — сказал Нетесов.