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Apple изобрела охлаждающий чехол для iPhone 

Ferra.ru и ещё 3 1 час назад
Apple изобрела охлаждающий чехол для iPhone
Фото: Ferra.ru
Компания Apple запатентовала чехол для iPhone с системой пассивного охлаждения. Он позволит повысить производительность смартфона.
Чехол поможет решить проблему сброса частот процессором в случае сильного нагрева, то есть троттлинга. Как пишет 3DNews, до конца неясно, как именно будет работать чехол.
Apple в патентной документации также описывает встроенные в чехол магниты. Установленный в смартфон датчик Холла будет определять магнитное поле. Эта система позволит телефону «понять», что к нему подключён охлаждающий чехол. Благодаря этому устройство не будет сбрасывать частоты при нагреве.
Сообщается также, что Apple может создать несколько разных типов охлаждающих чехлов, чтобы смартфон менял в зависимости от кейса пороговую рабочую температуру.
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Наука и техника , Apple , 3Dnews.ru
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