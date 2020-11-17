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Раскрыты сроки выхода складного iPhone 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыты сроки выхода складного iPhone
Фото: Reuters
Apple выпустит первый складной смартфон в 2022 году. Об этом сообщает китайское издание Economic Daily со ссылкой на источники на рынке.
По информации инсайдеров, американская корпорация попросила у своих поставщиков предоставить прототипы складных смартфонов. Речь идет о компаниях Nippon Nippon и Foxconn — последняя является крупнейшим азиатским партнером Apple. Источники сообщают, что руководство Apple хочет знать, насколько качественными окажутся прототипы будущих iPhone. Из раскрытых данных следует, что Apple уже определила сроки выхода складного устройства — аппарат может появиться на рынке в 2022 году.
В частности, специалистов корпорации интересует, выдержит ли конструкция смартфонов более ста тысяч складываний. Компания отталкивается от стандарта, что петли MacBook должны выдерживать от 20 до 30 тысяч складываний, лучшие образцы — до 50 тысяч. По мнению инженеров Apple, пользователь будет гораздо чаще складывать и раскладывать смартфон в течение дня, чем ноутбук и прочие девайсы.
Ожидается, что поставками шарниров и петель для нового iPhone займутся Nippon Nippon и Foxconn, Samsung предоставит передние панели. В корпорации еще не решили, какой тип матрицы получит будущий девайс — OLED или microLED.
Ранее стало известно, что Apple заказала у Samsung большую партию OLED-дисплеев. Инсайдеры полагают, что экраны будут поставлены для сборки складных смартфонов. По данным источников, контракт между двумя корпорациями заключен сроком на один год.
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Наука и техника , Apple
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