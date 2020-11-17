Найдены три новых вида древних моржей 

Американские палеонтологи обнаружили на территории Южной Калифорнии останки трех неизвестных до сих пор видов моржей возрастом 5−10 миллионов лет.

Миллионы лет назад в теплом Тихом океане обитали несколько видов моржей без клыков. Они населяли территорию, которую сегодня занимает южная часть штата Калифорния. Именно здесь, в округе Ориндж, исследователи обнаружили окаменелости в общей сложности 12 особей древних моржей, возраст которых оценивается в 5-10 миллионов лет. Они представляют собой пять разных видов, три из которых являются совершенно новыми.

До сих пор ученые знали о существовании только одного вида моржей под названием Odobenus. Новый вид ископаемых моржей с короткими «полуклыками» ученые назвали Osodobenus eodon. Другой получил имя Pontolis kohnoi в честь Наоки Коно, исследователя ископаемых моржей из Японии. Окаменелости обоих видов были обнаружены в Ирвине, Лейк-Форесте и Мишн-Вьехо.

Osodobenus eodon и Pontolis kohnoi были найдены в том же геохронологическом слое горных пород, что и найденный ранее, но еще не утвержденный вид бесхвостых моржей Titanotaria orangensis. Третий новый вид моржей — Pontolis barroni — палеонтологи обнаружили рядом с городом Алисо-Вьехо. Вид назвали в честь Джона Баррона — исследователя из Геологической службы США и мирового эксперта по слою горных пород, где были найдены образцы.

Анализ находок показывает, что ископаемые зубы моржей более изменчивы и сложны, чем считалось ранее. По словам исследователей, большая часть исследованных ими моржей появились еще до того, как у этих животных начали формироваться бивни.