Роскосмос рассекретил документы о луноходе

К 50-летию посадки первого советского лунохода Роскосмос опубликовал ранее не известные документы и чертежи легендарной миссии. С некоторыми документами ознакомилась "Газета.Ru".

Ровно 50 лет назад Советский Союз стал первой страной, успешно доставившей на Луну самоходный аппарат — «Луноход-1», который вместе со своим младшим собратом и первым спутником Земли навсегда стали символами советской научной мысли и успехов в освоении космоса.

«…17 ноября 1970 года в 6 часов 47 минут… «ЛУНА-17» совершила мягкую посадку на поверхность Луны в районе Моря Дождей. На посадочной ступени был установлен лунный аппарат «ЛУНОХОД-1», — говорилось в сообщении ТАСС. —

Впервые в истории космонавтики на Луну доставлен и приступил к научным исследованиям автоматический самоходный аппарат, управляемый с Земли».

Сегодня что-то подобное удалось сделать только китайскому роверу, успех первого советского лунохода, запущенного в другую технологическую эру, кажется немыслимым — ведь ему удалось не просто выжить на Луне, но и значительно перевыполнить возложенные на него задачи.

«Луноход-1» состоял из двух основных частей: колесного шасси и герметичного приборного контейнера, в котором размещена вся служебная аппаратура.

Контейнер имел форму усеченного конуса, причем верхнее основание конуса, служащее радиатором–охладителем для сброса тепла, имело больший диаметр, чем нижнее. На время лунной ночи радиатор закрывался крышкой.

Внутренняя поверхность крышки была покрыта фотоэлементами солнечной батареи, что обеспечивало подзаряд аккумуляторной батареи в течение лунного дня.

Приборный отсек был установлен на восьмиколесном шасси, обеспечивающем передвижение автоматической лаборатории по поверхности Луны. Известно, что при выборе типа инженеры отказались от варианта гусеничного и четырехколесного шасси из-за их ненадежности.

«Нам пришлось делать далеко не одну машину для испытаний на земле. Эти испытания были проведены на вибрационных стендах и в барокамерах в условиях холода и в условиях тепла, мы вынуждены были испытывать машину на перегрузки, убедиться в том, что перегрузочные способности достаточны при посадке, хотя она и мягкая, — вспоминал главный конструктор Георгий Бабакин. —

Но создаются определенные перегрузки, которые необходимо выдержать аппарату, он должен нормально существовать после этих перегрузок. Были испытаны отдельные части аппарата в условиях облучения ультрафиолетом, потоками протонов, с тем, чтобы выяснить сохраняются ли качества поверхностей, их характеристики отражения солнечного света, что крайне важно для работы системы терморегулирования».

Управление самоходным аппаратом из Центра управления луноходом выполнял экипаж — командир, водитель, штурман, оператор и бортинженер. Экипаж лунохода, получая на Земле лунные телевизионные изображения и телеметрическую информацию, с помощью специализированного пульта управления обеспечивал выдачу команд на луноход.

«Луноход-1» ползал по Луне до сентября 1971 года. Суммарная длительность активного функционирования самоходного аппарата «Луноход-1» составила 301 сутки 06 часов 37 минут. Аппарат преодолел 10 540 метров, что стало мировым рекордом, передал на Землю более 200 лунных панорам, около 20 тысяч фотографий и другие результаты исследований.

В итоге обследования луноходом района посадки станции «Луна-17» были построены: топографическая схема трассы в масштабе 1:1000, уточненные схемы отдельных участков в масштабе 1:200, высотные профили трассы и характерных кратеров. С помощью автоматической спектрометрической аппаратуры РИФМА была получена информация о химическом составе лунного грунта — в своем составе он имел следующие элементы: кремний (20%), железо (12%), кальций (8%), алюминий (7%), магний (7%), титан (<4%) и калий (<1%).

К юбилею посадки Лунохода Роскосмос опубликовал ряд рассекреченных материалов о разработке и запуске уникального ровера. Среди документов — Проект приказа Министра общего машиностроения СССР по комплексу Е-8. В нем Коллегия Министерства общего машиностроения отметила, что «работы по объекту Е-8 не развернуты в полном объеме и ведутся со значительным отставанием от сроков, установленных приказом Министерства общего машиностроения № 288 от 2 августа 1967 года».

В протоколе заседания коллегии Министерства общего машиностроения указывалась необходимость ускоренно «ввести в строй вакуумную камеру ВК-600/300 для испытания лунохода, а также решить вопросы по строительству лунодрома на НИП-16 (г. Евпатория) для проведения испытаний системы дистанционного управления объекта Е-8».

Мало кому известно о том, что существовал «нулевой» луноход, который был запущен с Байконура 19 февраля 1969 года. Тогда на 51-й секунде полёта произошло разрушение узлов крепления створок обтекателя, из-за чего вся ракета разрушилась.

«В данной подборке наиболее интересные кадры с «Луноходом-0». Который был запущен в 1969 году. Но из-за проблем с выведением до Луны не долетел. Просто раньше известны были снимки только Лунохода-1 и 2. Ну и третьего, который находится в музее НПО им Лавочкина, — пояснил «Газете.Ru» Павел Шубин, историк космонавтики, автор книг об исследовании космического пространства.

Отчёт «Наземные испытания системы дистанционного управления лунохода» говорит о наземных испытаниях системы дистанционного управления и тренировках экипажа, проведенных в 1968 — 1970 годах на крымском полигоне («лунодроме») с использованием штатного оборудовании наземного измерительного пункта НИП-10 в Симферополе.

Полигон представлял собой «модель участка лунной поверхности размером 71 х 119 м с типичным для „морских“ районов Луны рельефом, образованным искусственно созданными кратерами, каменными грядами и отдельными камнями различных размеров и формы».

Основательный отчет содержит подробное описание методик испытаний и тренировок, «включая оценку состояния основных физиологических функций операторов (пульса и дыхания) с учетом психо-эмоционального напряжения членов группы управления».

«Секретным пока остается внешний вид лунохода Е8-2, предназначенного для передвижения космонавта по Луне и эвакуации к запасному кораблю. Из разных отчетов известны некоторые его параметры.

Известно, что должен был делать космонавт при поездке к резервному кораблю. Но как он выглядел и какие у него были характеристики неизвестно. Хотя для этих станций уже были назначены даты старта. То есть чертежи точно были готовы», — считает Шубин.