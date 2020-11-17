Предложена новая версия происхождения человека

Китайские специалисты выдвинули новую гипотезу по поводу зарождения всего живого на планете. Так, они предположили, что начало всему положило некое органическое соединение, которое нашли на дне Тихого океана, сообщает sm-news.ru.

Ранее исследователи сообщали, что такие соединения могут создаваться только живыми организмами. Так как находка в Тихом океане была запечатана в камень без каких-либо следов простейших, оно могло сформироваться благодаря реакции между кислородом, углеродом и водородом.

В итоге, специалисты посчитали, что данное соединение образовалось самостоятельно. Это и привело к появлению новой версии происхождения всего живого на планете.