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Китайские ученые предложили новую версию происхождения человека 

Вечерний Волгоград 1 час назад
Предложена новая версия происхождения человека
Фото: pixabay.com
Китайские специалисты выдвинули новую гипотезу по поводу зарождения всего живого на планете. Так, они предположили, что начало всему положило некое органическое соединение, которое нашли на дне Тихого океана, сообщает sm-news.ru.
Ранее исследователи сообщали, что такие соединения могут создаваться только живыми организмами. Так как находка в Тихом океане была запечатана в камень без каких-либо следов простейших, оно могло сформироваться благодаря реакции между кислородом, углеродом и водородом.
В итоге, специалисты посчитали, что данное соединение образовалось самостоятельно. Это и привело к появлению новой версии происхождения всего живого на планете.
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Наука и техника , Наука
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