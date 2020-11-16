Рассекречены документы о лунной гонке СССР и США 

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«Роскосмос» обнародовал секретные документы времен лунной гонки между СССР и США , посвященные разработке и запуску миссии «Лунохода-1». Материалы доступны на сайте госкорпорации.

Среди опубликованных документов имеется приказ, определяющий машиностроительный завод имени Лавочкина головной организацией по разработке научных искусственных спутников Земли. Кроме того, рассекречены документы о состоянии работ по объекту Е-8 — автоматической межпланетной станции (лунохода) для исследования Луны.

Также доступен стенографический протокол заседания коллегии Министерства общего машиностроения СССР, в ходе которого главный конструктор Научно-исследовательского института автоматики и приборостроения (НИИ АП) Михаил Рязанский высказал соображения о соблюдении сроков работ по комплексу Е-8, который связали с программой высадки советских космонавтов на Луну, для чего разрабатывался пилотируемый корабль Л-3. Он сообщил, что сроки были нарушены из-за подготовки нового оборудования, которое ранее не разрабатывалось.

Еще в одном документе, протоколе заседания коллегии Министерства общего машиностроения СССР от 8 мая 1969 года, отмечается, что в случае выполнения американцами программы «Аполлон» за Советским союзом должен быть сохранен приоритет в освоении Луны. Так, главный конструктор завода КБ имени Лавочкина Георгий Бабакин заявил, что запуск аппарата Е-8 нужно провести в любом случае, даже если американцы перешлют в СССР лунный грунт. Министр общего машиностроения СССР Сергей Афанасьев отметил, что пуск станции играет исключительно важную роль, и будет позором, если «грунтозаборщик начнет собирать лунную атмосферу вместо грунта».

17 ноября 1970 советская автоматическая межпланетная станция «Луна-17» совершила посадку на поверхности Луны в районе Моря Дождей, после чего самоходный аппарат «Луноход-1» съехал с посадочной платформы и приступил к выполнению программы исследований.