Рогозин рассказал, почему не смог выкупить «Буран»

"Оставшийся "Буран" принадлежит частному лицу из Казахстана. Такие вот дела. Я пытался забрать его, выкупить, но понять, кто стоит за его владельцем, пока не удалось. То же касается и стоящей в МИКе (монтажно-испытательном корпусе — ред.) ракеты "Энергия-М", — написал он.

Речь идёт о втором лётном экземпляре корабля, который был готов к полету на 95-97% и находится в монтажно-заправочном комплексе. По открытым данным, он должен был отравиться в полет к станции "Мир" в 1991 году.

Летавший корабль разрушен в 2002 году упавшей крышей монтажно-испытательного корпуса на "Байконуре".

Свой первый и единственный космический полет орбитальный корабль-ракетоплан "Буран" совершил 15 ноября 1988 года. Продолжительность полета составила 205 минут, корабль совершил два витка вокруг Земли. Полет прошел без экипажа в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и бортового программного обеспечения. Данный факт вошел в книгу рекордов Гиннесса.