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Рогозин рассказал, как пытался выкупить хранящийся на Байконуре «Буран» 

РИА Новости 1 час назад
Рогозин рассказал, почему не смог выкупить «Буран»
Фото: РИА Новости
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пытался найти владельца хранящегося на Байконуре "Бурана", но корабль принадлежит неизвестному частному лицу из Казахстана, написал Рогозин в Twitter, отвечая на вопрос одного из читателей.

"Оставшийся "Буран" принадлежит частному лицу из Казахстана. Такие вот дела. Я пытался забрать его, выкупить, но понять, кто стоит за его владельцем, пока не удалось. То же касается и стоящей в МИКе (монтажно-испытательном корпусе — ред.) ракеты "Энергия-М", — написал он.

Речь идёт о втором лётном экземпляре корабля, который был готов к полету на 95-97% и находится в монтажно-заправочном комплексе. По открытым данным, он должен был отравиться в полет к станции "Мир" в 1991 году.
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Летавший корабль разрушен в 2002 году упавшей крышей монтажно-испытательного корпуса на "Байконуре".
Свой первый и единственный космический полет орбитальный корабль-ракетоплан "Буран" совершил 15 ноября 1988 года. Продолжительность полета составила 205 минут, корабль совершил два витка вокруг Земли. Полет прошел без экипажа в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и бортового программного обеспечения. Данный факт вошел в книгу рекордов Гиннесса.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос
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