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В Windows нашли агрессивную рекламу 

Lenta.ru 1 час назад
В Windows нашли агрессивную рекламу
Фото: depositphotos.com
В новых версиях Windows 10 появится назойливая реклама браузера Edge. Об этом сообщает издание Windows Latest.
Нововведение нашли в бета-версиях очередной сборки операционной системы от Microsoft. Авторы статьи обнаружили баннер, который призывал пользователей попробовать новый браузер Microsoft Edge: «Получите еще больше от Windows». Рекламное сообщение появилось в окне настроек компьютера, тем самым разделы «Система», «Девайсы», «Сеть и интернет» и другие оказались немного сдвинуты ниже.
Еще один баннер появляется случайно во время работы за компьютером. Реклама, которую журналисты описали как агрессивную, занимает большую часть экрана. На баннере предлагается «использовать рекомендуемые настройки браузера». В том случае если пользователь согласится с рекомендацией системы, на компьютер будет установлен и включен в качестве веб-обозревателя по умолчанию браузер Edge. Ярлык программы появится на рабочем столе и на панели задач.
Журналисты заметили, что подобная реклама возникает лишь в том случае, если в качестве браузера по умолчанию установлены Google Chrome, Firefox или другая сторонняя программа. «Пользователь может закрыть баннер, но всплывающее окно появится снова», — подчеркнули авторы.
По данным агентства NetMarketShare, доля Internet Explorer и Edge на рынке браузеров составляет 5,57 и 10,22 процента соответственно. Ранее Microsoft добавила в браузер Internet Explorer файл, который запрещает переход на многие популярные сайты в интернете. Эксперты заметили, что это было сделано с целью, чтобы заставить пользователей отказаться от устаревшей программы в пользу Edge.
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Наука и техника , Microsoft , Google
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