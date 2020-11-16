Очередное обновление Windows испортило компьютеры 

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Пользователи ноутбуков пожаловались на очередное обновление Windows. Об этом со ссылкой на публикации на форуме Microsoft и в соцсетях сообщает издание Windows Latest.

Согласно сообщениям пользователей, новая ошибка возникла после выхода обновлений Microsoft, а также апдейтов Trend Micro, Lenovo и Intel . Владельцы компьютеров жалуются, что после перевода устройства в спящий режим и выхода из него появляется «синий экран смерти» (Blue screen of death, BSoD). Журналисты отметили, что «синий экран смерти» довольно часто можно увидеть на ПК после крупных обновлений, однако в этот раз пользователи не знают, что может быть причиной его появления.

По версии специалистов, критические ошибки могло вызвать несовместимое с ПО оборудование ноутбуков. На момент написания заметки были известны случаи появления BSoD на ноутбуках серии HP Envy, HP ProBook, HP Elite, HP EliteBook и Dell.

«Единственный способ остановить появление BSoD — запретить ноутбуку переходить в спящий режим», — заявил один из владельцев испорченного устройства на форуме Dell.

Пока Microsoft не исправила ошибку, журналисты рекомендовали отказаться от установки свежих обновлений системы. В случае, если апдейт уже установлен на компьютер, авторы посоветовали выполнить восстановление системы.