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Очередное обновление Windows испортило компьютеры 

Lenta.ru и ещё 2 16 ноября 2020
Очередное обновление Windows испортило компьютеры
Фото: globallookpress.com
Пользователи ноутбуков пожаловались на очередное обновление Windows. Об этом со ссылкой на публикации на форуме Microsoft и в соцсетях сообщает издание Windows Latest.
Согласно сообщениям пользователей, новая ошибка возникла после выхода обновлений Microsoft, а также апдейтов Trend Micro, Lenovo и Intel. Владельцы компьютеров жалуются, что после перевода устройства в спящий режим и выхода из него появляется «синий экран смерти» (Blue screen of death, BSoD). Журналисты отметили, что «синий экран смерти» довольно часто можно увидеть на ПК после крупных обновлений, однако в этот раз пользователи не знают, что может быть причиной его появления.
По версии специалистов, критические ошибки могло вызвать несовместимое с ПО оборудование ноутбуков. На момент написания заметки были известны случаи появления BSoD на ноутбуках серии HP Envy, HP ProBook, HP Elite, HP EliteBook и Dell.

«Единственный способ остановить появление BSoD — запретить ноутбуку переходить в спящий режим», — заявил один из владельцев испорченного устройства на форуме Dell.

Пока Microsoft не исправила ошибку, журналисты рекомендовали отказаться от установки свежих обновлений системы. В случае, если апдейт уже установлен на компьютер, авторы посоветовали выполнить восстановление системы.
Ранее стало известно, что крупное октябрьское обновление Windows вызвало череду критических ошибок. В частности, пользователи пожаловались на появление «синего экрана смерти» из-за ошибок с драйверами стороннего оборудования. В Microsoft заявили, что знают о проблеме и работают над ее устранением.
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Наука и техника , Microsoft , Intel
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