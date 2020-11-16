Что общего у коронавируса и «испанки»

По пандемии испанского гриппа, которая была сто лет назад, можно предположить, как будет развиваться нынешняя пандемия коронавируса. Многое по-прежнему зависит от коллективного иммунитета, заявил Болибок.

"У пандемии "испанки" столетней давности было три волны: весенняя, потом осенне-зимняя, и после лета опять была осенне-зимне-весенняя. Самая тяжелая была вторая волна, которая осень-зима. Сейчас ничего не изменилось: коллективный иммунитет в начале инфекции был по нулям, поэтому волна пошла, как и должна была идти", — сказал собеседник радио.

При этом эпидемия может закончиться за две недели, если принять жесткие ограничительные меры, отметил медик.

"В любом учебнике эпидемиологии написано: если вы инфицированных разобщаете и сажаете жестко на карантин, у вас эпидемия прекращается, потому что в организме человека вирус не может существовать вечно. Либо организм погибает вместе с вирусом, либо вирус погибает, а организм выздоравливает. На этом цепочка передачи вируса дальше прекращается. Если одновременно запереть всех людей в своих квартирах, чтобы никто никуда не ходил, эпидемия кончится за две недели", — продолжил Болибок.