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Медик объяснил, что общего у коронавируса и «испанки» 

РИА Новости 37 минут назад
Что общего у коронавируса и «испанки»
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Что объединяет пандемии коронавируса и "испанки", рассказал в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
По пандемии испанского гриппа, которая была сто лет назад, можно предположить, как будет развиваться нынешняя пандемия коронавируса. Многое по-прежнему зависит от коллективного иммунитета, заявил Болибок.

"У пандемии "испанки" столетней давности было три волны: весенняя, потом осенне-зимняя, и после лета опять была осенне-зимне-весенняя. Самая тяжелая была вторая волна, которая осень-зима. Сейчас ничего не изменилось: коллективный иммунитет в начале инфекции был по нулям, поэтому волна пошла, как и должна была идти", — сказал собеседник радио.

При этом эпидемия может закончиться за две недели, если принять жесткие ограничительные меры, отметил медик.

"В любом учебнике эпидемиологии написано: если вы инфицированных разобщаете и сажаете жестко на карантин, у вас эпидемия прекращается, потому что в организме человека вирус не может существовать вечно. Либо организм погибает вместе с вирусом, либо вирус погибает, а организм выздоравливает. На этом цепочка передачи вируса дальше прекращается. Если одновременно запереть всех людей в своих квартирах, чтобы никто никуда не ходил, эпидемия кончится за две недели", — продолжил Болибок.

По мнению врача-аллерголога, коронавирус удалось остановить в Китае, на Тайване, в Южной Корее и даже во Вьетнаме именно потому, что страны действовали по этой схеме.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Наука и техника , ИА Sputnik , Вьетнам , Китай , Южная Корея , Тайвань
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