Crew Dragon c астронавтами выведен на орбиту 

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Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon с астронавтами стартовал к МКС с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Через 12 минут после старта корабль вышел на орбиту, сообщает «Интерфакс»

Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, с помощью которой корабль оторвался от Земли, через девять минут после старта осуществила успешную посадку на плавучую платформу в Атлантике.

Стыковка Crew Dragon компании Space X с МКС состоится через 27 часов после запуска.