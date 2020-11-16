Crew Dragon c астронавтами выведен на орбиту 

Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon с астронавтами стартовал к МКС с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Через 12 минут после старта корабль вышел на орбиту, сообщает «Интерфакс».
Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, с помощью которой корабль оторвался от Земли, через девять минут после старта осуществила успешную посадку на плавучую платформу в Атлантике.
Стыковка Crew Dragon компании Space X с МКС состоится через 27 часов после запуска.
В состав экипажа вошли астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи. Они пробудут на МКС шесть месяцев, присоединившись к членам 64-й экспедиции на МКС в составе командира станции космонавта «Роскосмоса» Сергея Рыжикова, его соотечественника Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.
Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station for its first operational mission! Autonomous docking tomorrow at ~11:00 p. m. EST pic.twitter.com/GCeLEyTjZe