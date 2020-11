Crew Dragon c астронавтами выведен на орбиту 

Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, с помощью которой корабль оторвался от Земли, через девять минут после старта осуществила успешную посадку на плавучую платформу в Атлантике.

Стыковка Crew Dragon компании Space X с МКС состоится через 27 часов после запуска.

Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station for its first operational mission! Autonomous docking tomorrow at ~11:00 p. m. EST pic.twitter.com/GCeLEyTjZe