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Crew Dragon c астронавтами выведен на орбиту 

BFM.RU и ещё 19 14 минут назад
Crew Dragon c астронавтами выведен на орбиту
Фото: Reuters
Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon с астронавтами стартовал к МКС с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Через 12 минут после старта корабль вышел на орбиту, сообщает «Интерфакс».
Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, с помощью которой корабль оторвался от Земли, через девять минут после старта осуществила успешную посадку на плавучую платформу в Атлантике.
Стыковка Crew Dragon компании Space X с МКС состоится через 27 часов после запуска.
В состав экипажа вошли астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи. Они пробудут на МКС шесть месяцев, присоединившись к членам 64-й экспедиции на МКС в составе командира станции космонавта «Роскосмоса» Сергея Рыжикова, его соотечественника Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.
Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station for its first operational mission! Autonomous docking tomorrow at ~11:00 p. m. EST pic.twitter.com/GCeLEyTjZe
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Наука и техника , Шеннон Уокер , Кэтлин Рубинс , Сергей Рыжиков , Роскосмос , NASA , Интерфакс , США
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