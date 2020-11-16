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Испанские ученые обнаружили новую опасность жирной и сладкой пищи 

Профиль 1 час назад
Обнаружена новая опасность жирной и сладкой пищи
Фото: ©depositphotos.com
Употребление в пищу чрезмерного количества жиров и углеводов в виде кондитерских изделий или фастфуда связывают с повышенным риском диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Новые исследования показывают, что вред от нездорового питания может быть еще большим, чем считалось раньше.
Исследователи из университета Ровира и Вирхилий в испанском Таррагоне установили, что диета из чрезмерно обработанных продуктов, богатых жирами и сахаром, усиливает воспалительные процессы в организме. Они считают, что это может привести к боли в мышцах. О результатах исследования сообщает Study Finds.
Ученые провели эксперимент на мышах. Их в течение шести недель держали на различных нездоровых диетах, и в процессе замеряли уровень электрической активности в мышечной ткани. Это позволило наблюдать процесс, называемый костно-мышечной нейротрансмиссией.
Даже спустя несколько недель уровень костно-мышечной нейротрансмиссии в организме подопытных мышей показывал на то, что животные продолжают испытывать мышечные боли. Ранее считалось, что они связаны с повышенной нагрузкой на мышцы из-за избыточного веса, однако подопытные мыши к тому времени уже полностью восстановили нормальную массу тела.
Результаты эксперимента показывают, что боли в мышцах при неправильном питании не связаны напрямую с механической перегрузкой, а могут вызываться нарушением обмена веществ в организме. «Вероятно, они связаны с системными событиями в организме», — объясняет автор исследования Манель Сантафе.
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Наука и техника , Испания , Таррагона
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