Обнаружена новая опасность жирной и сладкой пищи

Употребление в пищу чрезмерного количества жиров и углеводов в виде кондитерских изделий или фастфуда связывают с повышенным риском диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Новые исследования показывают, что вред от нездорового питания может быть еще большим, чем считалось раньше.

Исследователи из университета Ровира и Вирхилий в испанском Таррагоне установили, что диета из чрезмерно обработанных продуктов, богатых жирами и сахаром, усиливает воспалительные процессы в организме. Они считают, что это может привести к боли в мышцах. О результатах исследования сообщает Study Finds

Ученые провели эксперимент на мышах. Их в течение шести недель держали на различных нездоровых диетах, и в процессе замеряли уровень электрической активности в мышечной ткани. Это позволило наблюдать процесс, называемый костно-мышечной нейротрансмиссией.

Даже спустя несколько недель уровень костно-мышечной нейротрансмиссии в организме подопытных мышей показывал на то, что животные продолжают испытывать мышечные боли. Ранее считалось, что они связаны с повышенной нагрузкой на мышцы из-за избыточного веса, однако подопытные мыши к тому времени уже полностью восстановили нормальную массу тела.

Результаты эксперимента показывают, что боли в мышцах при неправильном питании не связаны напрямую с механической перегрузкой, а могут вызываться нарушением обмена веществ в организме. «Вероятно, они связаны с системными событиями в организме», — объясняет автор исследования Манель Сантафе.