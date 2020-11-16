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Подготовка пуска Crew Dragon к МКС попала на видео

Вадим Дроздов
1 час назад
15 ноября в 19:27 по времени Восточного побережья США (16 ноября в 03:27 по московскому времени) планируется запуск к международной космической станции космического корабля Crew Dragon технологической компании Илона Маска SpaceX с экипажем на борту. В состав экипажа входят американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и космонавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи. Ракетой-носителем для Crew Dragon является Falcon-9. Пуск состоится с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в США. Ранее пуск был перенесен с 14 на 15 ноября из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили представители NASA.
Наука и техника,Видео,Шеннон Уокер,SpaceX,NASA,Соединенные Штаты,
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