Подготовка пуска Crew Dragon к МКС попала на видео

15 ноября в 19:27 по времени Восточного побережья США
(16 ноября в 03:27 по московскому времени) планируется запуск к международной космической станции космического корабля Crew Dragon технологической компании Илона Маска SpaceX
с экипажем на борту. В состав экипажа входят американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер
и космонавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи. Ракетой-носителем для Crew Dragon является Falcon-9. Пуск состоится с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в США. Ранее пуск был перенесен с 14 на 15 ноября из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили представители NASA
.