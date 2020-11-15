Скрытая угроза: Названы новые последствия COVID-19

Однако, по словам медика, это не значит, что истощенные люди легче переносят COVID-19.

Также Шестакова рассказала, что коронавирус активно проникает в организм при высоком сахаре в крови. Кроме того, стресс у больного COVID-19 приводит к гипергликемии у тех, кто не страдает диабетом.