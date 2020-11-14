Украина присоединилась к лунной программе США

Государственное космическое агентство Украины подписало договоренности в рамках лунной программы США Artemis ("Артемида"). Информация об этом в пятницу была опубликована на сайте украинского космического ведомства.

Украина стала девятой страной, присоединившейся к данной программе НАСА , пишет ТАСС . В Киеве подчеркивают, что имеют все научно-технические возможности и опыт для того, чтобы стать "одним из весомых партнеров США" при реализации лунной программы. По словам председателя агентства Владимира Усова, для Украины подключение к Artemis очень важно, поскольку страна получает возможность реализовать свои собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира.

Напомним, в 2019 году власти США заявили о начале подготовки к полетам к Луне. Программа Artemis состоит из трех этапов. Первый предусматривает беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап — облет спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну. Предполагается, что данная программа станет важным шагом на пути к путешествиям на Марс. В Вашингтоне планируют отправить астронавтов к Красной планете в середине 2030-х годов.