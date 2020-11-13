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Украина вступила в лунную программу NASA 

ИА Regnum 1 час назад
Украина вступила в лунную программу NASA
Фото: Reuters
Украина присоединилась к участникам лунного проекта США «Артемида» (Artemis). Об этом сообщает 13 ноября пресс-служба украинского космического ведомства.
Государственное космическое агентство Украины, говорится в сообщении, подписало договоренности в рамках программы NASA «Артемида». В документе изложены принципы сотрудничества в мирном освоении Луны, Марса, комет и астероидов.

«Таким образом, Украина стала девятой страной — подписантом договоренности относительно «Артемиды», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, американская программа «Артемида» предполагает строительство поселения на Луне. Это заложит основу для освоения Марса. Сотрудничать с США в рамках программы будут в том числе Великобритания, Италия, Австралия, Япония.
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Наука и техника , Роскосмос , NASA
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