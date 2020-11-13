Украина вступила в лунную программу NASA 

Украина присоединилась к участникам лунного проекта США «Артемида» (Artemis). Об этом сообщает 13 ноября пресс-служба украинского космического ведомства.

Государственное космическое агентство Украины, говорится в сообщении, подписало договоренности в рамках программы NASA «Артемида». В документе изложены принципы сотрудничества в мирном освоении Луны, Марса, комет и астероидов.

«Таким образом, Украина стала девятой страной — подписантом договоренности относительно «Артемиды», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, американская программа «Артемида» предполагает строительство поселения на Луне. Это заложит основу для освоения Марса. Сотрудничать с США в рамках программы будут в том числе Великобритания, Италия, Австралия, Япония.