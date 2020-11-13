Коронавирус стал менее опасным и лучше излечимым 

Ученые Университета Северной Каролины в США подтвердили, что коронавирус SARS-CoV-2 мутировал, что позволило ему быстро распространиться по всему миру.

Исследователи проанализировали штамм D614G, который появился в Европе и сейчас является доминирующим по всему миру. Он быстрее размножается и легче передается, но вызывает менее опасный COVID-19, чем изначальный китайский штамм. Кроме того, оказалось, что он намного более чувствителен к нейтрализации препаратами, содержащими антитела, и лучше излечивается.