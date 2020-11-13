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Коронавирус стал менее опасным и лучше излечимым 

Авторадио 1 час назад
Коронавирус стал менее опасным и лучше излечимым
Фото: РИА Новости
Ученые Университета Северной Каролины в США подтвердили, что коронавирус SARS-CoV-2 мутировал, что позволило ему быстро распространиться по всему миру.
Исследователи проанализировали штамм D614G, который появился в Европе и сейчас является доминирующим по всему миру. Он быстрее размножается и легче передается, но вызывает менее опасный COVID-19, чем изначальный китайский штамм. Кроме того, оказалось, что он намного более чувствителен к нейтрализации препаратами, содержащими антитела, и лучше излечивается.
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Наука и техника , США
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