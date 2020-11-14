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В США был запущен секретный спутник 

ТК «Звезда» и ещё 4 4 часа назад
В США был запущен секретный спутник
Фото: globallookpress.com
Спутник запустили 13 ноября, с космодрома Complex-41.
В США с мыса Канаверал запустили ракету-носитель Atlas V с секретным спутником NROL-101 Национального управления военно-космической разведки США.

«Этот запуск был первый запуск наших новых твердотопливных ракетных двигателей GEM 63», — поделился Гэри Венц, вице-президент ULA по правительственным и коммерческим программам, в сообщении компании.

О целях, размере и других характеристиках спутника не сообщается.
Данные о миссии компании и возможности космического аппарата засекречены.
Ранее Соединенные Штаты Америки провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ракету запустили с авиабазы Ванденберг. Она не была оснащена ядерным зарядом.
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Наука и техника , Нью-Йорк , США
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