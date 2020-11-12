Новая вакцина спровоцировала нападки на Гейтса

Сообщения о высокой эффективности вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech спровоцировали новую волну нападков на миллиардера Билла Гейтса в социальных сетях. Создается ощущение, что антипрививочники выбрали филантропа виновником всех проблем и связывают любые новости о вакцинах с его персоной, даже если он не имеет к ним никакого отношения. Подробнее об абсурдных претензиях к Гейтсу — в материале "Газеты.Ru".

В начале этой недели американцы из Pfizer и немцы из BioNTech сообщили о высоком потенциале разрабатываемой ими вакцины от COVID-19, в основе которой лежит матричная РНК. Исследователи утверждают, что по состоянию на 8 ноября эта вакцина продемонстрировала эффективность в 90%.

Эти новости были восприняты многими как прорыв в борьбе с пандемией коронавируса, вызвав уверенность в том, что к концу года во всем мире может появиться прививка, защищающая организм от патогена.

Кроме того, сообщения о препарате Pfizer/BioNTech также спровоцировали антипрививочников, которые вновь начали распространять дезинформирующие публикации о вреде вакцины, сообщает портал The London Economic. При этом в их постах часто фигурирует филантроп Билл Гейтс, который не имеет никакого отношения к совместным американо-немецким разработкам.

«Билл Гейтс — не доктор», — утверждает один из пользователей с никнеймом @TheDamaniFelder.

«Это вакцина от того же Билла Гейтса, который не может избавиться от вирусов в компьютере? Я лучше попытаю счастья с той иммунной системой, которую мне дал бог», — пишет @33FreeMe33.

«Неужели общественность позволит Биллу Гейтсу принудительно вакцинировать все население планеты?» — вопрошает @DrTessaT.

«Я подписан на одного парня на YouTube, который выпустил видео об этой так называемой вакцине. Это просто способ, с помощью которого Билл Гейтс будет всех контролировать», — заявил @WeahsCousin.

Нетрудно заметить, что в сознании некоторых американцев процесс разработки вакцины неразрывно ассоциируется с сооснователем Microsoft Биллом Гейтсом. Это может быть связано с тем фактом, что благотворительный фонд Гейтса и его супруги Мелинды активно поддерживает Всемирную организацию здравоохранения , а сам филантроп дает множество комментариев о пандемии, прогнозируя ее сроки и рассказывая о том, как изменится жизнь после ее окончания.

При этом Гейтс не финансирует разработку конкретных вакцин или программ по вакцинации, включая проект Pfizer/BioNTech. Кроме того, он не спонсирует создание микрочипов, которые, по мнению некоторых сторонников теорий заговора, будут вживляться людям вместе с прививкой от COVID-19.

В июне текущего года Билл Гейтс в первый и пока в последний раз прокомментировал слухи о том, что он стоит за массовой вакцинацией людей во всем мире ради получения контроля над человечеством.

«Очень трудно отрицать, потому что это так глупо и странно», — сказал Гейтс о слухах, подчеркнув, что никогда не занимался микрочипами.

По его словам, антинаучные сплетни разжигают вражду между людьми и мешают бороться со смертельно опасной болезнью. «Сумасшедшие идеи», циркулирующие в обществе, сильно беспокоят Гейтса.

Он подчеркнул, что после появления вакцины от коронавируса необходимо будет формировать групповой иммунитет. Прививки необходимо сделать как минимум 80% населения, отметил экс-глава Microsoft.

«Если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей», — добавил Гейтс.

28 октября 2020 года Биллу Гейтсу исполнилось 65 лет. В честь юбилея «Газет