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В российском модуле МКС нашли еще одно повреждение 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 1 час назад
В модуле МКС нашли еще одно повреждение
Фото: NASA
Экипаж Международной космической станции нашел царапину на корпусе российского модуля «Звезда» рядом с трещиной, ставшей причиной утечки воздуха, следует из переговоров экипажа с Землей.

«В районе точки 9 (трещина размечена точками с номерами) есть реальная трещина, а также там есть царапина. И царапина кажется более глубокой, и создается впечатление, что трещина переходит в царапину», — передает РИА «Новости» слова космонавта Сергея Рыжикова специалисту подмосковного Центра управления полетами.

Космонавт попросил инженеров не перепутать царапину с продолжением трещины при рассмотрении сделанных им снимков.
Ранее сообщалось, что трещина в российском модуле «Звезда», ставшая причиной утечки воздуха на МКС, по уточненным данным составляет 4,4-4,5 сантиметра в длину.
Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину, экипажу на МКС может потребоваться дополнительная доставка кислорода. В модуле были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином.
Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи. Утечку воздуха на МКС предложили закрыть поролоном и пленкой.
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Комментарии
Наука и техника , Анатолий Иванишин , Сергей Рыжиков , ЦУП , РИА Новости
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