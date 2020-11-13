В модуле МКС нашли еще одно повреждение

«В районе точки 9 (трещина размечена точками с номерами) есть реальная трещина, а также там есть царапина. И царапина кажется более глубокой, и создается впечатление, что трещина переходит в царапину», — передает РИА «Новости» слова космонавта Сергея Рыжикова специалисту подмосковного Центра управления полетами.