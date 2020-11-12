Американцы пытаются обогнать Россию

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Ученые США опубликовали данные об эффективности их препарата от коронавируса. Однако эксперты усомнились и считают, что спешка вызвана исключительно коммерческим интересом.

Лондонское издание The Telegraph заявило, что вакцина "Спутник V", разработанная российской лабораторией, вселяет больше оптимизма у экспертов, нежели заявление американских ученых о своем препарате.

"Пскольку российская вакцина является традиционным вирусным вектором, как и оксфордская вакцина, и гораздо более стабильна при нормальных температурах", — сообщает издание.

Американская компания "Пфайзер" объявила, что ей удалось создать вакцину, эффективность которой составляет 90%. Однако эксперты не нашли официальных подтверждений и обеспокоены тем, что американские ученые, не окончив клинические исследования, обнадеживают весь мир. Также не решен вопрос с хранением препарата, который сейчас требует особых температурных режимов. Фармацевты считают, что данные американской компании были опубликованы преждевременно исключительно из коммерческих побуждений.

Между тем, эффективность вакцины-кандидата "Спутник V" достигла 92% по результатам клинических исследований. Британские вирусологи назвали это "еще одним позитивным моментом в разработке вакцины против Covid-19".