Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Иммунолог рассказал, насколько опасна бессимптомная форма COVID-19 

News.ru и ещё 3 22 минуты назад
Насколько опасна бессимптомная форма COVID-19?
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Если пациент переносит новый коронавирус в бессимптомной форме, то это является для него наилучшим вариантом по целому ряду причин, заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Врач отметил, что такая форма течения COVID-19 не является опасной для самого пациента, которого в таком случае даже нельзя считать больным. При бессимптомном течении коронавируса речь идёт лишь о заражении и носительстве.

Бессимптомное течение инфекции ничем для человека не опасно, при нём человек не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья, — приводит РИА Новости слова врача в эфире НСН.

Как сообщал NEWS.ru, ранее учёные уже неоднократно называли причины, по которым у одних людей коронавирус протекает в тяжёлой форме, а у других — без симптомов. Это может быть связано с толерантностью к инфекции и не иметь отношения к хорошему иммунитету, заметили они.
Видео дня. Мирослава Карпович стала разлучницей года
News.ru: последние новости
Врач рассказал, как коронавирус будет вести себя в 2021 году Врач рассказал, как коронавирус будет вести себя в 2021 году Роспотребнадзор нашёл коронавирус в смывах из ТЦ, поликлиник, магазинов Роспотребнадзор нашёл коронавирус в смывах из ТЦ, поликлиник, магазинов Роспотребнадзор рассказал, являются ли комары переносчиками COVID-19 Роспотребнадзор рассказал, являются ли комары переносчиками COVID-19
Наука и техника , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса закрыла багажные полки вверх ногами и попала на видео
00:10
Стюардесса закрыла багажные полки вверх ногами и попала на видео
Разгрузка военной техники в аэропорту Еревана попала на видео
00:58
Разгрузка военной техники в аэропорту Еревана попала на видео
Появилось видео с молодым Джо Байденом в СССР
01:31
Появилось видео с молодым Джо Байденом в СССР
Массовые протесты в Ереване попали на видео
02:30
Массовые протесты в Ереване попали на видео
Момент нападения мужа на жену во Всеволожске попал на видео
00:47
Момент нападения мужа на жену во Всеволожске попал на видео
Момент столкновения цементовоза с микроавтобусом попал на видео
01:08
Момент столкновения цементовоза с микроавтобусом попал на видео
Медвежонок пробрался на российский завод и попал на видео
01:22
Медвежонок пробрался на российский завод и попал на видео
Опубликовано видео последствий смертельного ДТП с участием такси
00:21
Опубликовано видео последствий смертельного ДТП с участием такси
Момент падения бетонной плиты попал на видео
00:28
Момент падения бетонной плиты попал на видео
Побег из тюрьмы в Бразилии попал на видео
01:54
Побег из тюрьмы в Бразилии попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение