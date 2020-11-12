Разработано приложение, понимающее кошек

Группа исследователей разработала приложение, способное распознавать речь котов. Робот MeowTalk анализирует звуки, которые издают животные, после чего при помощи базы данных предлагает перевод на язык человека, пишет Geek Wire.

Программа разделила звуки по 10 предположенным параметрам. Собранные коллекции звуков помогли отметить главные просьбы в речи кошки — например, требование поесть, просьбу поиграть или, наоборот, оставить в покое. В основу проекта легли научные исследования о звуках, издаваемых кошками.

Один из авторов программы, Хавьер Санчес , считает, что время пандемии коронавируса кошки и их хозяева становятся близкими друзьями, даже если раньше ими не были. Поэтому питомцу и человеку особенно важно научиться понимать друг друга. Санчес считает, что у этих животных нет единого языка, поэтому приложение индивидуально подходит к каждому представителю вида.

«Я шучу, что собаки могут понимать человеческий язык, но не говорят на нем. Кошкам все равно, что вы говорите. Может быть, они вас понимают, но они, конечно, не указывают на то, что понимают. При этом у них явно есть свой словарный запас», — добавил эксперт.

Программа уже доступна для пользователей Android и iOS. В приложении можно создавать профили питомцев, а также делать собственные пометки, если хозяин точно понял своего кота. В следующий раз программа учтет этот вариант, когда услышит соответствующий звук от животного.