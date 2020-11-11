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В WhatsApp появилась новая кнопка 

Алиса Селезнёва 23 минуты назад
В мессенджер WhatsApp новая кнопка «Магазин» заменила кнопку голосового вызова в приложении. Об этом сообщает AdWeek.
Нововведение призвано облегчить покупки для пользователей. Кнопка «Магазин» позволит просматривать каталоги товаров и услуг компаний, не заходя в бизнес-профиль.

В WhatsApp также отметили, что кнопка «Магазин» будет доступна по всему миру.

При этом в блоге мессенджера содержится инструкция для предпринимателей, как активировать данную кнопку.
«Вам необходимо зарегистрировать аккаунт в приложении WhatsApp Business и создать каталог. Когда эти требования будут удовлетворены, кнопка «Магазин» автоматически появится в чатах клиентов с вами», — говорится в сообщении.
«Рамблер» писал, что ранее WhatsApp анонсировал функцию исчезновения сообщений. В компании пояснили, что функция, которая позволит включать автоматическое исчезновение сообщений через неделю, станет доступна в течение месяца.
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Наука и техника , Видео
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