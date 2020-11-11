Названа опасность разблокировки отпечатком пальца

Использование дактилоскопического сенсора в смартфоне может обернуться утечкой личных данных. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» рассказал завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Плеханова Тимур Садыков

По словам Садыкова, блокировка телефона с помощью обычного цифрового пароля до сих пор является самым безопасным вариантом защиты данных. Эксперт заметил, что количество комбинаций не ограничено, «в то время как пальцев на руках у человека всего десять». Специалист полагает, что в некоторых случаях, к которым относятся загрязнение сенсора или травма пальцев, дактилоскопический сенсор может не признать отпечаток и отказаться разблокировать смартфон.

Садыков полагает, что современный пользователь и так предоставляет слишком много данных производителям гаджетов.

«И если с применением дактилоскопических сканеров в посольствах приходится мириться, то доверить свою биометрическую информацию широкому кругу неустановленных лиц готовы не все», — подчеркнул специалист.

По мнению Садыкова, самым лучшим способом защиты данных на смартфоне является использование длинного и часто сменяемого пароля. Автор рекомендовал придумывать такие сложные комбинации, которые могли бы зависеть от определенного алгоритма — например, даты или дня недели, известного только владельцу аппарата.