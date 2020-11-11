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Названа опасность разблокировки смартфона отпечатком пальца 

Lenta.ru 1 час назад
Названа опасность разблокировки отпечатком пальца
Фото: Pixabay
Использование дактилоскопического сенсора в смартфоне может обернуться утечкой личных данных. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» рассказал завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Плеханова Тимур Садыков.
По словам Садыкова, блокировка телефона с помощью обычного цифрового пароля до сих пор является самым безопасным вариантом защиты данных. Эксперт заметил, что количество комбинаций не ограничено, «в то время как пальцев на руках у человека всего десять». Специалист полагает, что в некоторых случаях, к которым относятся загрязнение сенсора или травма пальцев, дактилоскопический сенсор может не признать отпечаток и отказаться разблокировать смартфон.
Садыков полагает, что современный пользователь и так предоставляет слишком много данных производителям гаджетов.

«И если с применением дактилоскопических сканеров в посольствах приходится мириться, то доверить свою биометрическую информацию широкому кругу неустановленных лиц готовы не все», — подчеркнул специалист.

По мнению Садыкова, самым лучшим способом защиты данных на смартфоне является использование длинного и часто сменяемого пароля. Автор рекомендовал придумывать такие сложные комбинации, которые могли бы зависеть от определенного алгоритма — например, даты или дня недели, известного только владельцу аппарата.
Ранее эксперты «Роскачества» дали советы по сбросу настроек смартфона. По словам специалистов, перед полным удалением данных с девайса следует сделать резервную копию и перенести всю личную информацию в облако или на цифровой носитель.
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Наука и техника , Тимур Садыков
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