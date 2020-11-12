Современные технологии раскрыли загадку египетских мумий 

Итальянского музыканта и дипломата-любителя Пьетро делла Валле иногда называют «первым туристом». Он познакомил Европу с персидскими кошками и глиняными табличками с клинописью. Среди множества необычных вещей из коллекции делла Валле до наших дней сохранились три древнеегипетских мумии с лицевыми портретами вместо традиционных масок.

В 19 веке ученые назвали эти портреты фаюмскими. Оказалось, что такую традицию древние египтяне позаимствовали у греков и римлян в начале нашей эры. Три мумии, найденные в некрополе Саккара итальянским путешественником, со временем оказались в Государственном художественном собрании Дрездена в Германии. В конце 1980-х годов их пытались изучать с помощью рентгеновского сканирования, однако ничего интересного не узнали.

Новые технологии позволили понять некоторые загадки трех мумий, сообщает Live Science . Группа из немецких, итальянских, американских и египетских ученых исследовала их с помощью компьютерной томографии. Удалось установить, что при изготовлении мумий из тел не удаляли внутренние органы, как это делалось в более древние эпохи. Их просто высушивали с помощью бальзамирующих жидкостей.

Две мумии из трех принадлежали женщинам. Оказалось, что обе они похоронены со множеством ожерелий. «Из-за очень ценных тканей савана мы уверены, что эти люди должны были принадлежать к высокому социально-экономическому классу. Они легко могли позволить себе драгоценности», — рассказала египтолог Стефания Зеш. Также исследователи обнаружили монеты, которые могли быть предназначены для платы Харону, римско-греческому божеству, которое, как считается, перевозило души через реку Стикс.