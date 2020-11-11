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В России стартовало создание двигателя для многоразовой космической ракеты 

Ferra.ru и ещё 2 1 час назад
В РФ создают двигатель для многоразовой ракеты
Фото: Ferra.ru
Как стало известно, конструкторское бюро химического машиностроения имени Исаева, являющееся частью Роскосмоса, начало создание двигателя для многоразовой космической ракеты «Крыло-СВ».
Именно данная разработка должна стать главным конкурентом многоразовым ракетам от SpaceX, сообщает агентство РИА Новости. Планируется, что в дальнейшем «Крыло-СВ» будет самолично возвращаться на аэродром, используя для этого раскладывающиеся крылья.
В соответствии с техническим заданием на базе АО "Конструкторское бюро химического машиностроения имени А. М. Исаева" 2 ноября начала работу лаборатория Фонда перспективных исследований по разработке двигателя на криогенных компонентах для летно-экспериментального демонстратора многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков "Крыло-СВ". Пресс-служба конструкторского бюро химического машиностроения имени Исаева
Напомним, что еще в начале октября 2020 года государственная корпорация Роскосмос, совместно с частной компанией «Многоразовые транспортные космические системы», приняла решение о проектировании и строительстве многоразового транспортного космического корабля.
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Наука и техника , Фонд перспективных исследований , Роскосмос , SpaceX
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