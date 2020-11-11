Началось создание двигателя для многоразовой ракеты

Конструкторское бюро химического машиностроения имени Исаева (входит в " Роскосмос ") начало создание двигателя для демонстратора многоразовой ракеты "Крыло-СВ", сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

"В соответствии с техническим заданием на базе АО "Конструкторское бюро химического машиностроения имени А. М. Исаева" 2 ноября начала работу лаборатория Фонда перспективных исследований по разработке двигателя на криогенных компонентах для летно-экспериментального демонстратора многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков "Крыло-СВ", — сказали агентству в пресс-службе.

Головным исполнителем проекта выступает ЦНИИМАШ . Он же отвечает в целом за разработку ракеты. Ранее сообщалось, что ракетный двигатель может получить название "Вихрь".

Работы над проектом ракеты "Крыло-СВ" начались несколько лет назад, а в феврале 2020 года стартовала разработка летного демонстратора. Летные испытания демонстратора, то есть его первый полноценный пуск, намечены на рубеж 2023 года. После испытаний будет принято решение о создании полноценной ракеты.

"Крыло-СВ" — это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса. Ракета будет иметь размеры шесть метров в длину и 0,8 метра в диаметре. Демонстратор ракеты будет размером в одну треть от оригинала. Ракета будет перемещаться на гиперзвуковых скоростях — до 6 чисел Маха. Пуски планируется проводить с полигона Капустин Яр в сторону Каспийского моря . Предполагается, что после отделения второй ступени, которая продолжит полет со спутником на борту, первая многоразовая ступень для повторного использования будет возвращаться на космодром на крыльях и с использованием авиационного двигателя.