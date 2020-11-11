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«Роскосмос» начал создавать двигатель для многоразовой ракеты 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Началось создание двигателя для многоразовой ракеты
Фото: РИА Новости
Конструкторское бюро химического машиностроения имени Исаева (входит в "Роскосмос") начало создание двигателя для демонстратора многоразовой ракеты "Крыло-СВ", сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
В апреле 2018 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, будучи тогда вице-премьером, заявил, что Россия в силу своего географического положения не может создать ракеты как у Илона Маска, а должна использовать схему возвращения крылатых блоков. По его словам, SpaceX запускает ракеты с мыса Канаверал и "ловит" ступени на морскую платформу, а в российских условиях такой платформы быть не может. В октябре 2019 года он повторил эту же мысль. В апреле 2020 года Рогозин назвал такую ракету более эффективной, чем Falcon 9Маска.

"В соответствии с техническим заданием на базе АО "Конструкторское бюро химического машиностроения имени А. М. Исаева" 2 ноября начала работу лаборатория Фонда перспективных исследований по разработке двигателя на криогенных компонентах для летно-экспериментального демонстратора многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков "Крыло-СВ", — сказали агентству в пресс-службе.

Головным исполнителем проекта выступает ЦНИИМАШ. Он же отвечает в целом за разработку ракеты. Ранее сообщалось, что ракетный двигатель может получить название "Вихрь".
Работы над проектом ракеты "Крыло-СВ" начались несколько лет назад, а в феврале 2020 года стартовала разработка летного демонстратора. Летные испытания демонстратора, то есть его первый полноценный пуск, намечены на рубеж 2023 года. После испытаний будет принято решение о создании полноценной ракеты.
"Крыло-СВ" — это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса. Ракета будет иметь размеры шесть метров в длину и 0,8 метра в диаметре. Демонстратор ракеты будет размером в одну треть от оригинала. Ракета будет перемещаться на гиперзвуковых скоростях — до 6 чисел Маха. Пуски планируется проводить с полигона Капустин Яр в сторону Каспийского моря. Предполагается, что после отделения второй ступени, которая продолжит полет со спутником на борту, первая многоразовая ступень для повторного использования будет возвращаться на космодром на крыльях и с использованием авиационного двигателя.
Это уже третья попытка предприятий "Роскосмоса" разработать крылатую ракету космического назначения. В 2001 году макет крылатой ракеты "Байкал" демонстрировался в Ле-Бурже, а в начале 2010-х Центр Хруничева разрабатывал проект МРКС-1 — крылатой первой ступени для "Ангары". Оба проекта так и не получили развитие, но наработки по ним используются в новом проекте крылатого носителя.
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Наука и техника , Наука , Дмитрий Рогозин , Фонд перспективных исследований , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , SpaceX , ЦНИИМАШ , РИА Новости , Гвиана
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