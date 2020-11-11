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Страдает каждый пятый: у пациентов с COVID-19 нашли расстройства психики 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Найдена связь COVID-19 с расстройством психики
Фото: globallookpress.com
Психиатрические симптомы соответствуют росту смертности при COVID-19.
Среди пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, каждый пятый человек страдает от психических расстройств. Соответствующую информацию сообщили британские специалисты, в частности говоря о заболеваниях, установленных во время стрессовой обстановки или связанных с возможным непосредственным влиянием коронавирусной инфекции на нервную систему.
К такому выводу пришли специалисты Оксфордского университета в рамках исследования, опубликованного в журнале The Lancet Psychiatry.
Как было указано, лица с серьезными психическими заболеваниями оказались в числе тех людей, среди которых достаточно распространено ожирение, диабет и гипертония, являющиеся частыми осложнениями для COVID-19.
Ранее сообщалось, что психиатрические симптомы осложняют медицинскую помощь и способствуют росту заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.
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Наука и техника
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