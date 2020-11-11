Найдена связь COVID-19 с расстройством психики

Психиатрические симптомы соответствуют росту смертности при COVID-19.

Среди пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, каждый пятый человек страдает от психических расстройств. Соответствующую информацию сообщили британские специалисты, в частности говоря о заболеваниях, установленных во время стрессовой обстановки или связанных с возможным непосредственным влиянием коронавирусной инфекции на нервную систему.

К такому выводу пришли специалисты Оксфордского университета в рамках исследования, опубликованного в журнале The Lancet Psychiatry.

Как было указано, лица с серьезными психическими заболеваниями оказались в числе тех людей, среди которых достаточно распространено ожирение, диабет и гипертония, являющиеся частыми осложнениями для COVID-19.

Ранее сообщалось, что психиатрические симптомы осложняют медицинскую помощь и способствуют росту заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.