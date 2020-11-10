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Объявлены российские цены новых Apple MacBook 

Ferra.ru и ещё 16 1 час назад
Объявлены российские цены новых Apple MacBook
Фото: Apple
Во время презентации Apple назвала цены на новые устройства для американского рынка. Но нам уже стали известны российские цены представленных Apple MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini. Все они, кстати, работают на фирменном процессоре компании.
13-дюймовый MacBook Air с чипом M1 предлагается в двух вариантах. У первого 8‑ядерный процессор и 7‑ядерный графический процессор, накопитель 256 ГБ, а у второго — 8‑ядерный процессор и 8‑ядерный графический процессор, накопитель 512 ГБ. Стоят они 99 990 и 124 990 рублей соответственно.
MacBook Pro с аналогичными конфигурациями оценён в 129 990 и 149 990 рублей соответственно.
Новый Mac mini тоже предлагается в двух вариантах: у одного SSD на 265 ГБ, а у второго — на 512 ГБ. Оценены они в 74 990 и 94 990 рублей соответственно.
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Наука и техника , Apple , США
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